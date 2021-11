Carabiniere investito da un pirata della strada: arrestato un uomo per tentato omicidio

E' stato fermato dalle forze dell'ordine un uomo sospettato di aver investito un carabiniere a Conselice e poi essere fuggito senza fermarsi. Si tratta di un marocchino di 32 anni che nella mattinata di giovedì è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Ancora da chiarire le cause che hanno portato all'investimento del carabiniere della stazione di Conselice.

Il tutto era avvenuto mercoledì in via Puntiroli, dove il militare stava svolgendo i controlli delle auto in transito. Intorno alle 13 il carabiniere ha intimato l'alt a una macchina che, invece di fermarsi, lo ha investito per poi darsi alla fuga. Il militare ferito è stato immediatamente soccorso dal 118 con ambulanza e auto medica ed è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena in elicottero. Le sue condizioni sono gravi, anche se fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Immediata è stata anche la reazione di tutte le forze dell'ordine del territorio, impegnate nella ricerca del fuggitivo, concentrandosi su un'auto grigia. Nel pomeriggio di mercoledì una volante del commissariato di Lugo ha poi fermato un'auto che, secondo le prime informazioni, poteva essere coinvolta nell'incidente.