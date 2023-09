Carabinieri, cambio ai vertici delle compagnie di Ravenna e Cervia

Cambio ai vertici dell'Arma. Due nuovi ufficiali sono giunti al Comando Provinciale di Ravenna. Presso le Compagnie Carabinieri di Ravenna e quella di Cervia – Milano Marittima sono stati avvicendati i relativi comandanti. A Ravenna è giunto il maggiore Marco Prosperi che ha sostituito il maggiore Rolando Tommasini, mentre a Cervia – Milano Marittima il capitano Umberto Cerracchio ha dato il cambio al capitano Michele Fiorenzo Dileo. Entro breve è però atteso anche un ulteriore passaggio di consegne, con il Comandante provinciale, il colonnello Marco De Donno, che lascerà Ravenna per un nuovo incarico.

Il maggiore Prosperi, classe 1974, di origini romane, laureato in Giurisprudenza e Scienze Motorie, proviene da analoga esperienza presso la Compagnia di Sant’Agata di Militello (ME) e in precedenza ha ricoperto soprattutto incarichi in Reparti a vocazione investigativa, tra cui le Sezioni Anticrimine di Padova, Roma e Gioia Tauro (RC) nonché la Sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Milano.

Il capitano Cerracchio, classe 1991, di origini milanesi, laureato in Giurisprudenza, al termine del corso di formazione per gli Ufficiali dell’Arma, è stato destinato alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, in qualità di Comandante di Plotone. Successivamente ha retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Lecce e del Nucleo Operativo della Compagnia CC di Roma Parioli.