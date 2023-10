Carabinieri, il comandante regionale Zuccher in visita in città: premiati due militari ravennati

Nella mattinata di martedì il Generale di Brigata Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, ha fatto visita al Comando provinciale di Ravenna. Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale, il colonnello Andrea Lachi, ha incontrato una rappresentanza dei militari della Provincia. Il Generale Zuccher ha ringraziato i Carabinieri di Ravenna per l’impegno profuso quotidianamente nell’espletamento del servizio e li ha esortati a proseguire con rinnovato entusiasmo, privilegiando il più possibile l’attività di prevenzione e di vicinanza a favore dei cittadini, specialmente in un territorio come quello ravennate così dinamico dal punto di visto socio-economico ma anche particolarmente segnato dai tragici eventi alluvionali della primavera scorsa.

Il Comandante regionale ha poi consegnato un “Attestato di Pubblica Benemerenza al merito civile” del Ministero dell’Interno, al brigadiere Massimiliano Casadei ed al brigadiere Claudio Prete, per un intervento effettuato mentre prestavano servizio presso il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima: in quell'occasione i due militari avevano soccorso - e salvato - una donna minacciata da un uomo con un’arma da fuoco, disarmando e mettendo in sicurezza l’aggressore.