Carabinieri, dopo 38 anni di servizio si congeda il luogotenente Enzo Menichetti

Va in congendo il luogotenente dell'Arma dei Carabinieri Enzo Menichetti, responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna. Dopo 38 anni quello del 2 febbraio scorso è stato l'ultimo giorno di onorato servizio. Arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1983 come Carabiniere Ausiliario, dal 1986, dopo aver frequentato il 37° Corso Allievi Sottufficiali, e promosso Vice Brigadiere, è stato destinato al Nucleo Operativo e Radomobile della Compagnia i Cervia, dove ha prestato servizio fino al 1° gennaio 1990, quando è stato assegnato al delicato incarico di addetto alla Sezione di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica di Ravenna. Dal giugno 2019 ha assunto l’incarico di responsabile della citata Sezione. Nel corso del suo servizio ha affiancato i magistrati di Ravenna in tutte le più delicate indagini condotte dalla Procura, ottenendo sempre il plauso della propria scala gerarchica.