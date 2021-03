Carabinieri, il neo segretario provinciale La Porta (Nsc): "Attenzione ai casi di suicidio nell'Arma"

Il Segretario Generale del Nsc (Nuovo Sindacato Carabinieri) Massimiliano Zetti ha nominato Segretario Provinciale Generale di Ravenna Vittorio La Porta. La carica è stata accettata e mercoledì 31 marzo è avvenuto il passaggio di consegne tra Morgese, eletto Segretario regionale Aggiunto per l’Emilia Romagna, e La Porta.

Come primo atto del proprio mandato il neo Segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri riferisce: “Avendo appreso che tra le file dell’Arma a Bolzano si è consumato il quinto suicidio del 2021, rivolgo un corale appello alla politica per sollecitare la costituzione dei pool ad hoc, sia a livello ministeriale, che regionale e provinciale, con il precipuo compito di analizzare, monitorare, assistere e intervenire direttamente in favore degli operatori delle forze di polizia”.

"Ci si aspetta – prosegue La Porta - che il tema “suicidi” venga affrontato con lo stesso zelo con cui nei trascorsi mesi sono stati censurati i "tatuaggi" dei lavoratori in divisa nel comparto difesa e sicurezza”.