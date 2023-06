Trovati con tre chili di eroina già pronta per essere smerciata: spacciatori in manette

Negli ultimi anni in più di un'occasione anche nel ravennate si è assistito al "ritorno" dell'eroina, una nuova diffusione del consumo della pericolosissima droga dettato spesso da motivi economici e dal basso costo della stessa. In questo contesto nella scorsa notte, tra mercoledì e giovedì, i Carabinieri di Faenza della stazione di Borgo D'Urbecco hanno arrestato tre persone trovate in possesso di ben tre chili di eroina già suddivisa in panetti.

I tre - albanesi e tutti maggiorenni, uno solo con precedenti alle spalle - sono stati fermati dai militari e la perquisizione è stata poi estesa anche alle loro abitazioni. I Carabinieri, oltre alla droga, hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la vendita al dettaglio della sostanza stupefacente e 500 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Alla fine delle perquisizioni, i tre sono stati arrestati con l'accusa di possesso di droga ai fini dello spaccio. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari per fare luce sul giro di spaccio che si cela dietro a questo ritrovamento.