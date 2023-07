Viaggio dentro il carcere di Ravenna: "Celle piccole e buie, troppi detenuti e grave carenza di medici e poliziotti"

Spazi piccoli, celle buie, pochi poliziotti e ancor meno medici e infermieri. È la difficile situazione riscontrata nella casa circondariale di Ravenna dall'associazione Antigone (nata per la tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario) e fotografata nel Rapporto regionale Emilia-Romagna sulle condizioni di detenzione 2023, a cinque anni dalla precedente edizione.

La nostra regione, si legge nel report, si conferma essere uno dei territori - quantomeno del nord Italia - con il più alto numero di presenze nelle carceri: al 31 dicembre 2022 erano 3.407 i detenuti presenti, di cui 153 donne distribuite all’interno delle cinque sezioni femminili di Bologna, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Forlì, e 1.660 stranieri. E se il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri, come affermava Voltaire già nel diciottesimo secolo, sicuramente c'è ancora molta strada da fare.

Celle piccole e buie: "I detenuti si lamentano del freddo"

Analizzando nello specifico la situazione del nostro carcere (o meglio, casa circondariale), la struttura al 31 maggio 2023 ospitava 74 detenuti, quando la capienza massima è di appena 49 persone, facendo registrare un sovraffollamento del 151%. Bisogna specificare che la capienza di 49 persone, riportata anche sul sito del ministero, si riferisce all'ipotesi di un solo detenuto per cella, mentre secondo lo standard di due detenuti per cella la struttura ravennate risulterebbe avere una capienza di 85 persone.

L'edificio di via Port'Aurea, spiegano da Antigone, presenta storicamente delle criticità a livello strutturale legate alla ristrettezza degli spazi: "Le celle visitate si presentano in condizioni inadeguate, gli spazi risultano angusti e poco luminosi, anche perché le finestre (schermate) sono poste molto in alto. Il wc è separato dalla zona notte, tuttavia nelle celle visitate l'unico spazio disponibile per cucinare è proprio su un piccolo tavolino nello stesso ambiente dove è collocato il wc. Le porte di accesso sono piccole e basse. Le condizioni della pavimentazione del piano terra risultano particolarmente deteriorate. Nel corso della visita un detenuto si è lamentato del freddo nella sua cella, mostrandoci un infisso che non si chiude correttamente. Le celle destinate ad accogliere i nuovi giunti (due con due letti ciascuna) versano in cattive condizioni. Inoltre è presente un ballatoio al secondo piano in cui la mobilità risulta decisamente limitata".

Le visite effettuate confermano l’assenza, spesso, di significative opere di ristrutturazione o, quantomeno, di manutenzione o ritinteggiatura, continua il report: "Le celle, pur garantendo i 3 metri quadri calpestabili per ogni persona, sono spesso caratterizzate da mobilio vetusto o danneggiato. I bagni spesso presentano evidenti problemi di umidità. Nelle celle visitate il più delle volte non è presente la doccia: è questo il caso del carcere di Ravenna. Le docce comuni si presentano spesso in condizioni indecorose, gravate da importanti danni dovuti a muffa diffusa".

Meglio gli spazi comuni, tanti corsi e attività per i detenuti

Gli spazi comuni interni del penitenziario ravennate "sono limitati, ma vengono sfruttati in modo tale da permettere lo svolgimento di tutte le attività previste, nonostante le difficoltà organizzative che questo comporta. I detenuti possono utilizzare frigorifero e lavatrice. Al piano terra, dove si trovano i detenuti definitivi, è presente un refettorio/sala polivalente realizzata qualche anno fa e ben tenuta, che al momento della visita era allestita per lo spettacolo teatrale previsto nel periodo natalizio. Qui i detenuti definitivi possono ritrovarsi per mangiare insieme e svolgere le attività in comune. Le aule scolastiche sono ben tenute, così come la biblioteca e la piccola sala lettura adiacente. La sala dedicata ai laboratori attualmente è in fase di ristrutturazione per permettere la suddivisione dello spazio in due stanze diverse, una delle quali diventerà un laboratorio di legatoria. È inoltre presente una piccola palestra con attrezzatura parzialmente rinnovata. Mancano invece spazi specificamente dedicati al culto per detenuti non cattolici" e la cosiddetta "saletta della socialità" disposta all’interno di ogni sezione detentiva; tuttavia, le direzioni si sono nel corso degli ultimi anni fortemente impegnate per garantire comunque consistenti percorsi trattamentali".

A Ravenna sono presenti il corso di alfabetizzazione e quello di scuola media inferiore. La funzionaria giuridico pedagogica precisa che, stante l'elevato turnover che caratterizza l'istituto, si verifica regolarmente una sostanziosa diminuzione di coloro che frequentano la scuola nel corso dell'anno. Risultano attualmente otto persone coinvolte nei corsi scolastici, e tra le principali attività culturali, sportive o ricreative attualmente in corso si annoverano il corsi da operatore della ristorazione, igienizzazione e cura degli spazi, mediazione sanitaria, cineterapia, musicoterapia, scrittura creativa, giornalino interno, laboratorio teatrale, giardinaggio, rilegatura. In generale, le attività culturali, sportive e ricreative proposte presso la casa circondariale di Ravenna, apprezzano dall'associazione, sono numerose e qualificate e sono peraltro riviste sulla base delle adesioni (quest'anno, ad esempio, informatica e dodgeball non hanno avuto successo e non verranno riproposte).

Buona gestione della pandemia. "Ma grave carenza di medici e infermieri"

Le visite condotte nei penitenziari dell’Emilia Romagna durante il 2022 hanno riportato un dato di forte criticità piuttosto generalizzato con riferimento ai comparti sanitari e dovuto, in particolare, alla forte carenza di medici. Quello che emerge dal report è "una crisi profonda del sistema sanitario in carcere". Particolari criticità, spiegano da Antigone, "sono state segnalate all’interno del carcere di Ravenna, caratterizzato da un importante sotto organico di personale medico - dal mese di dicembre sono presenti solamente tre medici su cinque e le infermiere a tempo pieno sono solo due - e non è presente un referente Ausl. La carenza di medici e infermieri rappresenta uno degli aspetti più critici, tenuto conto non solo dell’alto numero di persone attualmente detenute, ma anche della diffusa presenza di persone gravate da differenti e specifici problemi di salute": a Ravenna, ad esempio, il 41,89% dei detenuti ha problemi di dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti o è in trattamento, senza contare che il numero dei detenuti che si dichiarano tossicodipendenti ma che non sono in trattamento è decisamente maggiore.

La pandemia da Covid ha esasperato molti dei nodi critici già propri del rapporto tra sistema carcerario e diritto alla salute. Nella gestione dell’emergenza sanitaria in ambito penitenziario, sul piano nazionale l’iniziale strategia ispirata alla deflazione delle presenze è stata rapidamente sostituita da una reazione di isolamento e chiusura, che ha determinato la contrazione dei contatti con l’esterno e delle possibilità trattamentali, con conseguenze molto pesanti sulla vita delle persone ristrette. L'istituto di Ravenna, tuttavia, ha reagito tempestivamente al rischio del contagio, distribuendo ai detenuti fin dal 23 febbraio 2020 mascherine, disinfettante, alcol, dispenser e documentazione illustrativa. Inoltre, sono stati organizzati incontri informativi con i detenuti e con il medico. Le attività sono state bloccate per un certo periodo, ma la scuola è ripartita praticamente da subito a distanza, dopodiché i corsi sono ripresi con numeri contingentati. È stata portata avanti un'opera di tracciamento costante, con tamponi periodici a tappeto. Quanto al regime di sorveglianza, lo scoppio dell'emergenza sanitaria non ha comportato la chiusura delle celle, tranne che in caso di positività al virus, né per esigenze sanitarie né per esigenze legate alla sicurezza.

Mancano quasi 20 agenti di Polizia penitenziaria su 83

I problemi di carenza di organico, denunciano dall'associazione, riguardano anche il personale di sicurezza: su 83 agenti di Polizia penitenziaria previsti, al momento ne sono in servizio solo 64 (prossimamente dovrebbero aggiungersene altri 4, ma rimarrebbero comunque 15 posti scoperti). Per quanto riguarda la posizione giuridica dei detenuti, nelle carceri della regione si registra un’alta percentuale di persone condannate in via definitiva (71,88% del totale, pari a 2.561 persone). L’elevato numero di definitivi si riscontra anche all’interno delle case circondariali - istituti nati per ospitare persone in attesa di giudizio o con condanne definitive con residui pena inferiori ai cinque anni. Si tratta di un elemento di criticità, considerato che al numero di soggetti con condanna definitiva non corrisponde un adeguato numero di funzionari giuridico-pedagogici: nel carcere di Ravenna nello specifico, a fronte di un alto numero di persone con condanna definitiva (circa 50) è presente una sola funzionaria giuridico-pedagogica (educatrice) affiancata da tre operatori ex art. 80, che garantiscono comunque un apporto significativo in termini di gestione e copertura oraria. La carenza di educatori incide chiaramente sulla possibilità di assicurare adeguati percorsi trattamentali alla totalità della popolazione detenuta, anche considerato l’alto numero di circuiti differenti presenti all’interno degli istituti dell’Emilia Romagna

Tentati suicidi, autolesionismo e aggressioni al personale o agli altri detenuti

A livello regionale, spiegano da Antigone, né le direzioni, né le aree sanitarie riferiscono di un aumento significativo di eventi critici, e tendenzialmente è all’interno delle carceri con maggiore vocazione trattamentale che i numeri relativi agli eventi critici si riducono notevolmente: è il caso del carcere di Ravenna. Tuttavia nel corso dell'anno precedente nella casa circondariale di Port'Aurea si sono verificati nove casi di autolesionismo, otto aggressioni ai danni di altri detenuti e due aggressioni ai danni del personale, che hanno portato all'adozione di tre provvedimenti di isolamento disciplinare.

L’Emilia-Romagna è tra le regioni dove si registra uno dei tassi più alti di suicidi: nel 2022 si sono tolte la vita 7 detenuti, uno di questi nel carcere di Ravenna (dove è avvenuto un suicidio anche a maggio di quest'anno), con 144 tentativi solo nei primi sei mesi. dell’anno. Nel 2021, i tentativi di suicidi sono stati 158. Molto alto anche il tasso di autolesionismo: del 40% a livello regionale.

Un detenuto su due è straniero

Per quanto riguarda la tipologia di detenuti ristretti, nei dieci istituti emiliano-romagnoli visitati, il 47,30% è di origine straniera, ma la percentuale (riferita agli ultimi tre anni) è più alta per quanto riguarda il carcere di Ravenna, 58,11% - al 31 maggio 2023 i detenuti stranieri erano 36 su 74. Va detto che, in generale, la presenza di stranieri all’interno degli istituti di pena della penisola non è certo superiore a quella dei detenuti di origine italiana: nel 2022 la media di stranieri in carcere è stata del 31,56%. In Emilia Romagna la media appare, come visto, decisamente più alta. Il dato tuttavia va letto anche considerando l’elevato numero di persone di origine straniera presenti in una regione particolarmente attrattiva anche dal punto di vista occupazionale (tra il 2021 e il 2022, l’Emilia Romagna ha visto un aumento di presenze di cittadini provenienti da Paesi extra Unione europea che hanno richiesto un permesso di soggiorno e un aumento di persone straniere residenti, salite al 12,8% sul totale della popolazione).