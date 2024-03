Carceri sovraffollate in Emilia Romagna, Antigone: "A Ravenna celle anguste e buie"

Carceri sovraffollate, ambienti angusti e mancanza di personale: questi elementi emergono dal dossier relativo all'attività di osservazione delle condizioni di detenzione svolta dall'associazione Antigone Emilia Romagna e relativa alle visite effettuate nel corso del 2023. Il dossier intende restituire la fotografia dello stato attuale dei dieci istituti penitenziari per adulti presenti in regione e dell'istituto per minorenni di Bologna.

La situazione a livello regionale

"L’incremento generale delle persone detenute nell’anno 2023 (da 3407 a 3572, dati ufficiali al 31 dicembre) sfiora il 5%, portando la regione Emilia Romagna a un tasso di sovraffollamento pari al 120%, contro il 117.5% del tasso nazionale medio", spiega l'associazione, riferendo che gli istituti più sovraffollati sono Bologna (163.5%), Ferrara (156.5%) e Modena (137%), mentre altri istituti si collocano in pari con la capienza prevista o perfino al di sotto di questa soglia (Piacenza, Reggio Emilia, Castelfranco Emilia). Nel report tuttavia l'associazione evidenzia come "le condizioni di detenzione non dipendono solo dal numero delle persone ristrette e dalle loro caratteristiche, ma anche da come queste sono ristrette, cha a sua volta dipende anche dal dove". Antigone sottolinea anche che "l’orientamento di alcune prigioni sta virando verso un irrigidimento delle condizioni di detenzione, come nei casi di Reggio Emilia e Bologna".

Il dossier sul carcere di Ravenna

"La Casa circondariale di Ravenna è un istituto di piccole dimensioni che ospita 80 persone, di cui 52 condannate in via definitiva", spiega l'associazione, basandosi sull'indagine svolta nell'agosto 2023. Antigone sottolinea in particolare "l’insufficienza dei funzionari giuridico pedagogici (1 sola effettivamente presente e 1 in distacco rispetto alle 3 previste in pianta organica) a cui tuttavia si affiancano 5 esperti". Il dossier non ravvisa "un rilevante aumento di eventi critici anche se l’istituto ha registrato un suicidio nel 2022 e uno nel 2023". "L’area sanitaria riesce ad assicurare, con fatica, la copertura oraria di medici e infermieri - continua l'associazione, aggiungendo che - attualmente manca lo psichiatra". Ma a destare preoccupazione per Antigone sono gli ambienti del carcere ravennate. "La qualità degli ambienti appare globalmente discreta, pur tenendo conto dei limiti dovuti alla vetustà della struttura, all’interno della quale mancano adeguati spazi per svolgere le attività trattamentali - e inoltre - Le celle si presentano anguste e buie, anche a fronte della presenza di schermature alle finestre".