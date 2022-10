Il cardinal Gambetti a Faenza per celebrare gli 800 anni dei francescani in città

Sabato il cardinale francescano padre Mauro Gambetti sarà a Faenza per ricordare gli ottocento anni di presenza del Terz’Ordine francescano in città. Presso la chiesa di San Francesco, alle 15.45 terrà una conferenza e alle 17.30 celebrerà la messa. Al termine benedirà e inaugurerà una targa in ceramica in ricordo della Bolla di Papa Onorio III del 16 dicembre 1221, attraverso la quale prendeva sotto la propria protezione i penitenti francescani secolari di Faenza e città e luoghi vicini che si rifiutavano di giurare e di seguire in armi i propri Podestà. Infatti, la loro regola scritta pochi mesi prima, vivente ancora San Francesco, stabiliva che non potessero né giurare, né portare o usare armi. Ai presenti, verrà distribuito un opuscolo sull’argomento.