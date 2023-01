Il cardinal Zuppi presenta a San Pietro in Vincoli l’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco

"Siamo di fronte di fronte a gravi problemi che caratterizzano il periodo attuale: la crisi climatica, la pandemia, la guerra, le disuguaglianze e le ingiustizie crescenti all'interno dei vari paesi e nel mondo. L'enciclica 'Fratelli tutti' rappresenta un importante contributo alla riflessione e al confronto tra tutte le forze e soggetti che vogliono lavorare per un mondo migliore e più giusto". Per questo, l'associazione Idee per la sinistra, le ACLI e il Centro Studi Donati, hanno chiesto al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo di Bologna, di presentare l'enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco.

L'incontro si svolgerà a San Pietro in Vincoli, lunedi alle ore 20,30, alla sede dei Missionari Saveriani (via Monsignor Bertaccini, 7). Oltre al cardinal Zuppi, interverranno Walter Raspa (ACLI Emilia Romagna), Luciano Ravaioli (Responsabile Pastorale Sociale e Lavoro, diocesi di Forli-Bertinoro) e Vasco Errani (Associazione Idee per la sinistra).