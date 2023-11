"Cardio Donna", patologia cardiologica al centro di un congresso dell'Ausl

“ Cardio Donna”è il titolo del congresso organizzato dall’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale di Lugo, che si svolgerà sabato 2 dicembre nel Salone Estense in Piazza Martiri. Oggi gli obiettivi di salute pubblica impongono di prendere in considerazione un'ampia gamma di determinanti della salute come il sesso, genere, povertà, scolarità, ecc.

“Chi si occupa di salute ed organizzazione - spiega la dottoressa Giulia Ricci Lucchi, direttore della U.O. Cardiologia di Lugo - deve considerare il modo in cui le norme, i ruoli, i processi e l’organizzazione stessa dei servizi sanitari influenzano i comportamenti e i risultati relativi alla salute. Allo stesso tempo, è necessario riconoscere che la disuguaglianza di genere è un determinante trasversale della salute che opera in combinazione con altre forme di discriminazione basate su fattori quali l'età, lo stato socioeconomico, etnia o luogo di origine e orientamento sessuale”.

E’ anche importante chiarire che la Medicina di Genere non si riferisce solo alla salute della donna, ma vuole garantire a ogni persona la migliore cura, rafforzando ulteriormente il concetto di “centralità del paziente” e di “personalizzazione delle terapie” nel rispetto delle differenze.