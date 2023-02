Caregiver familiari, al via un corso di pratica assistenziale

Al via, a partire da sabato 4 marzo, un corso di pratica assistenziale rivolto ai caregiver, familiari, volontari e assistenti familiari di persone affette da demenza-decadimento cognitivo, malattia cerebrovascolare ed esiti di ictus, malattia di Parkinson, promosso, nell?ambito delle attività di formazione e psicoeducazione, da Ausl Romagna Centro disturbi cognitivi demenze insieme con le associazioni territoriali Alzheimer Ravenna, Alice ictus, Parkinson Ravenna e in collaborazione con i Comuni di Ravenna, Cervia, Russi del distretto socio-sanitario di Ravenna.

L?attività formativa si occuperà dei vari e numerosi aspetti che coinvolgono l?assistenza a persone non autosufficienti, che vanno da quelli medici e infermieristici a quelli pratici e burocratici fino a quelli che investono la sfera giuridica e normativa.

Il corso è a numero chiuso previa prenotazione e si terrà nella sala ?Vanna Vanni? del CMP, in via Fiume Montone Abbandonato 134, al primo piano (sala esterna adiacente al bar).

Per ricevere ulteriori informazioni e iscrizioni contattare il Centro Disturbi Cognitivi Demenza Azienda USL della Romagna - Distretto di Ravenna ai numeri 0544/286628 ? 286629 oppure - associazione Alice Ictus Ravenna 389.0977365; associazione Alzheimer Ravenna 327.0741786; associazione Parkinson Ravenna 333.7434981.

Si ricorda che già da settembre è attivo il servizio dedicato ai caregiver familiari nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi (distretto di Ravenna) che si occupa di offrire informazioni, orientamento e supporto a chi si prende cura, in modo volontario e gratuito, di persone malate o disabili, con limitata autonomia e non autosufficienti. Quello dei caregiver, familiari e non familiari, è un ruolo molto importante per il benessere delle persone in difficoltà e, d?altro canto, difficile e delicato per lo stress che può derivarne a chi assiste, come testimoniano le numerose richieste di adesione pervenute allo sportello. Da qui anche l?importanza del corso che inizierà a breve e che si prefigge l?obiettivo di offrire al caregiver la possibilità di una maggiore qualificazione tesa ad acquisire fiducia e sicurezza ulteriori nelle attività di cura.

Di seguito il programma 2023

Sabato 4 marzo, alle 9, ?Fattori di rischio, sintomi, diagnosi e aspetti delle tre malattie, disabilità: Ictus Malattia Cerebrovascolare, Malattia di Parkinson ? Demenza?; interviene medico neurologo Ausl della Romagna;

sabato 18 marzo, alle 9, ?Pratiche di assistenza e cura alla persona, attività di sostegno e rinforzo alle autonomie e pratica infermieristica-assistenziale; intervengono infermieri Ausl Romagna

sabato 1 aprile, alle 9, ?Alimentazione: modificazioni, problematiche, consigli, dieta e disfagia (strategie e suggerimenti)?; intervengono dietista e logopedista Ausl Romagna;

sabato 6 maggio, alle 9, ?Metodi e tecniche per favorire i passaggi posturali e mantenere la mobilità, ausili a supporto della mobilità e funzionalità?; intervengono fisiatra e fisioterapista U.O Medicina Riabilitativa Ausl Romagna;

sabato 27 maggio, alle 9, ?Problemi giuridici: amministratore di sostegno, tutela, responsabilità?; interviene avvocato del Foro di Ravenna;

sabato 10 giugno, alle 9, ?La rete dei Servizi e delle strutture socio-assistenziali sanitarie del territorio e interventi di supporto al caregiver: legge Regionale?; interviene assistente sociale del Comune di Ravenna;

sabato 7 ottobre, alle 9, ?Cambiamenti delle funzioni cognitive e aspetti psicocomportamentali:

manifestazioni, cause, difficoltà e risorse. Consigli pratici?; intervengono Case Manager infermieristico e psicologa Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Ravenna;

sabato 21 ottobre, alle 9, ?Pratiche di assistenza e cura alla persona, attività di sostegno e rinforzo alle autonomie e pratica infermieristica-assistenziale?; intervengono infermieri Ausl Romagna;

sabato 11 novembre, alle 9, ?Alimentazione: modificazioni, problematiche, consigli, dieta e disfagia (strategie e suggerimenti)?; intervengono dietista e logopedista Ausl Romagna;

sabato 25 novembre, alle 9, ?Metodi e tecniche per favorire i passaggi posturali e mantenere la mobilità, ausili a supporto della mobilità e funzionalità?; intervengono fisiatra e fisioterapista U.O Medicina Riabilitativa Ausl Romagna.