Carenza di medici, Mingozzi (Tcr): "La laurea ravennate in Medicina e Chirurgia colmerà il deficit"

La carenza di personale medico è un problema che riguarda un po' tutta Italia, non esclusa anche la Romagna e il ravennate. A Ravenna da tre anni è nato il corso di laurea in Medicina e Chirurgia . "Ho avuto occasione nel recente Consiglio di indirizzo di Flaminia - afferma il presidente del Terminal Container Giannantonio Mingozzi - di sottolineare quanto sia importante per i corsi universitari ravennati il sostegno delle imprese per nuovi servizi, posti letto e studentato che chiedono i 4000 iscritti. L'impegno del mondo economico ravennate che offre formazione e occasioni di lavoro è encomiabile, a partire dalle imprese del porto, dal Gruppo Sapir all'Autorità portuale, ma non dimentichiamo che si parla anche dei 300 universitari che oggi frequentano a Ravenna Medicina e Chirurgia giunta al terzo anno, che tra breve saranno 500, più gli specializzandi e i dottorandi già impegnati al Santa Maria delle Croci, grazie all'ampliamento degli spazi ospedalieri e dei laboratori con risorse di Ausl, Flaminia, Cassa di Ravenna con la rispettiva Fondazione, Ateneo e Comune".

"Voglio dire - continua Mingozzi - che l'arrivo di Medicina nella nostra città, seguito con ammirevole impegno dalla professoressa Mirella Falconi, a breve produrrà quei medici e professionisti qualificati, di base o ospedalieri, dei quali oggi si lamenta la carenza in tutto il territorio e in particolare nei piccoli centri. Capisco che l'esigenza è immediata, ma diamo il giusto tempo a quei tanti giovani in formazione che hanno scelto Ravenna e che costituiscono una delle novità più utili alle strutture sanitarie, ma soprattutto al dovere di rispondere adeguatamente ai bisogni della cittadinanza con dedizione e volontà civica".