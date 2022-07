Carenza di personale nel settore culturale: la protesta in piazza dei sindacati

I sindacati scendono in piazza per denunciare "la drammatica carenza di personale nel settore del Ministero della cultura". Questo è quanto annunciano i rappresentanti locali di Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa che lunedì a partire dalle 11 manifestano davanti alla sede della Prefettura, in piazza del Popolo a Ravenna.

"L’iniziativa di protesta verte non solo sulle assunzioni, ma sulle criticità che i sindacati confederali hanno più volte evidenziato nel corso degli ultimi mesi- ciò che manca secondo Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa sarebbe - una visione d’insieme delle attività che il Ministero deve realizzare".

Le organizzazioni sindacali denunciano, infatti, "l’assenza di un percorso condiviso nella gestione del Pnrr; l’eccesso di burocrazia che lede le professionalità del Ministero, minando direttamente i percorsi di mobilità, le progressioni economiche e i passaggi tra le diverse aree; infine, l’azzeramento del lavoro da remoto, una scelta poco oculata e contraria allo spirito d’innovazione che dovrebbe invece caratterizzare l’attore pubblico".

Con questa iniziativa le organizzazioni sindacali confederali chiedono all’amministazione di aprire un confronto costruttivo che veda l’impegno del ministro Franceschini e che possa individuare misure concrete sia sul piano organizzativo che su quello occupazionale. A quanto riferiscono i sindacati, il sit-in si concluderà con l’audizione dei rappresentanti sindacali da parte del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.