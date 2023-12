Carica in auto una 13enne adescata sui social e tenta l'approccio sessuale: ravennate in manette

I Carabinieri di Comacchio hanno arrestato un 49enne, residente nel ravennate, accusato di atti sessuali con minorenne e sequestro di persona. Nella serata del 13 dicembre scorso i familiari di una 13enne, residente in provincia, hanno contattato la linea d’emergenza 112 per segnalare che la ragazza si era allontanata qualche ora prima da casa e non riuscivano a rintracciarla.

Le pattuglie dell’Arma si sono recate a casa dei segnalanti e hanno appreso che la mamma e la sorella erano riuscite in quel momento a contattare la ragazza tramite dei messaggi Whatsapp. La stessa, molto spaventata, aveva spiegato di trovarsi insieme a un adulto a bordo di una macchina di colore scuro e aveva fornito alcune indicazioni sulla sua posizione.

Immediatamente allertate tutte le pattuglie disponibili sul territorio, guidate dalla Centrale Operativa, attorno alle 23:30 circa i militari della Compagnia di Comacchio per primi sono riusciti a intercettare e fermare l’auto, a bordo della quale è stato identificato il conducente, un 49enne residente fuori provincia, in compagnia della giovane la quale, in evidente stato di agitazione, alla vista dei militari ha chiesto subito di essere salvata.

Dai successivi preliminari accertamenti, è emerso che la minore aveva conosciuto nel mese di novembre - tramite un social network - l’uomo, con il quale ogni tanto aveva scambiato alcuni messaggi. Lo stesso, una volta appreso che la ragazzina si era da poco allontanata dalla propria abitazione dopo un litigio con un familiare, l'aveva raggiunta dal ravennate e fatta salire sulla sua auto.

Dopo aver tentato un approccio sessuale, di fronte al fermo rifiuto della ragazza ha deciso di assecondare le sue continue richieste di essere riportata a casa. La 13enne tuttavia, alla quale non era stato sottratto il cellulare, è riuscita a mandare alcuni messaggi alla sorella che subito ha allertato i Carabinieri.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto per sequestro di persona e atti sessuali con minorenne e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso la Casa Circondariale di Ferrara in attesa della convalida. Nella mattinata di oggi il Giudice del Tribunale estense ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari a carico del 49enne.