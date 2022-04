Carico di droga nascosto nel furgone e 9mila euro in contanti: la Guardia di Finanza compie 2 arresti

Nella serata di venerdì una pattuglia della Guardia di Finanza di Ravenna, impiegata nel controllo dei veicoli commerciali nell’area limitrofa alla zona portuale, ha intercettato nei pressi di via Lago Maggiore un furgone con targa rumena. Procedendo ai controlli di rito, i finanzieri hanno rinveniuto nella cabina di guida una mazzetta di banconote per oltre 9.000 euro, di cui i due uomini presenti a bordo, entrambi di nazionalità rumena, non avrebbero saputo fornire alcuna indicazione circa la provenienza, mostrando, anzi, evidenti segni di nervosismo e di preoccupazione.

Svolti quindi i primi accertamenti attraverso la sala operativa del Comando Provinciale di Ravenna e verificato che entrambi i soggetti identificati non risultavano svolgere alcuna attività imprenditoriale che potesse giustificare il possesso di quella rilevante somma in contanti, le Fiamme Gialle hanno deciso di condurre il mezzo in caserma per svolgere un’ispezione più approfondita, anche con l’ausilio delle unità cinofile. Grazie quindi al fiuto dei cani antidroga e alla professionalità dei militari che hanno provveduto a smontare alcuni pezzi della carrozzeria e a sezionare parte del pianale del mezzo, sono stati rinvenuti, nascosti in un doppiofondo posto sotto la pedana dei sedili ben 20 panetti di cocaina per un peso complessivo di 22,110 chilogrammi di droga.

Sequestrati quindi tutti i telefoni cellulari, le carte di credito e 10.760 euro in contanti rinvenuti in possesso dei due autisti del mezzo, su disposizione del magistrato di turno, i due uomini sono tratti in arresto e portati in carcere. Ora i finanzieri stanno cercando di ricostruire la provenienza e la destinazione dell’ingente partita di stupefacenti, nonché eventuali ulteriori responsabili del traffico illecito e della successiva attività di spaccio.