Benzina alle stelle, dove trovarla sotto i 2 euro al litro. Allo studio un bonus da 80 euro

Anche nel Ravennate, in tantissimi distributori, il prezzo della benzina in modalità self service è arrivato a superare quota 2 euro al litro. È quanto emerge dalle rilevazioni di Staffetta Quotidiana. Per la benzina verde siamo ai massimi dal 15 luglio 2022, quando però era in vigore il taglio delle accise di 25 cent/litro (30 Iva inclusa). All'epoca il prezzo senza sconto avrebbe superato i 2,3 euro/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 2,003 euro/litro, diesel self service a 1,938 euro/litro. Benzina servito a 2,136 euro/litro, diesel servito a 2,071 euro/litro. Gpl servito a 0,712 euro/litro, metano servito a 1,396 euro/kg, Gnl 1,265 euro/kg. Sulle autostrade invece la benzina self service è a 2,075 euro/litro (servito 2,317), il gasolio self service a 2,018 euro/litro (servito 2,269), il Gpl a 0,852 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, il Gnl a 1,277 euro/kg.

I distributori più economici nel ravennate

Guardando nel nostro territorio, stando ai prezzi riportati dal sito 'Osservaprezzi carburanti' sul sito del Governo, il distributore più economico alla data del 18 settembre è il Robgas sulla ss67 a Marina di Ravenna, con un prezzo di 1,949 euro al litro. Subito dopo, a 1,958 euro al litro, troviamo le stazioni Ego di viale Virgilio a Lido Adriano, di via Baiona e di via Romea Sud a Ravenna. Per un litro di verde si paga 1,977 all'Europam di via Classicana a Ravenna, mentre sale a 1,979 alla Tamoil di via Panfilia e all'Esso di via Dismano a Ravenna. Da Natali Gino sulla Romea e all'Avia su via Romea si paga 1,989 per un litro di benzina al self. Sotto ai due euro anche la Coil sull'Adriatica a Camerlona (1,998 euro al litro).

Diversi distributori si trovano appena sotto ai due euro, con un prezzo di 1,999 al litro: l'Ip di via Faentina a Fornace Zarattina, l'Acton 1Q di via Romea Nord, il Tap di via Europa, l'Eni sulla Classicana al km 149+277, il Ravenna Cpb energia italiana sull'Adriatica al km 629, i Q8 di via Faentina a Fornace, sull'Adriatica al km 155+78 lato nord e al civico 180 lato sud.

Bonus di 80 euro all'orizzonte

Per dare un segnale contro il caro carburanti, il governo avrebbe allo studio un bonus da 80 euro al mese per i possessori della carta "Dedicata a te" lanciata a luglio. La misura non sembra comunque destinata a diventare realtà a stretto giro di posta: secondo fonti dell'esecutivo dovrebbe infatti prendere forma solo dopo il varo della nota di aggiornamento al Def, atteso per mercoledì 27 settembre.

Questo "bonus", come anticipato da alcuni quotidiani nel weekend, dovrebbe essere caricato direttamente sulla social card "Dedicata a te" (la platea dunque sarebbe la medesima) che già prevedeva un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di beni e alimenti per famiglie di almeno tre componenti e un Isee fino a un massimo di 15.000 euro lordi. Si stima che del bonus benzina potranno beneficiare fino a 1,3 milioni di famiglie. Per un mese la misura costerebbe poco più di 100 milioni di soldi pubblici. Non c'è, però, nessuna ufficialità al momento.