Benzina da record, per un litro fino a 2,7 euro: i distributori più economici nel ravennate

Carburanti e rincari in coincidenza dell'esodo estivo. Un grande classico in scena anche in questo mese di agosto. Arrivate le vacanze, cresce la domanda e i prezzi schizzano alle stelle. Se non è un record storico, poco ci manca: sull'autostrada A8 Milano-Varese, il prezzo della benzina ha raggiunto i 2,722 euro al litro in modalità self service. Lo ha rilevato nella mattina di Ferragosto l'applicazione Prezzi Benzina, e il caso ha rinfocolato immediatamente le polemiche sui rincari alla pompa.

E la situazione aggiornata in Emilia Romagna cosa dice? Secondo l’ultima rilevazione, in regione il prezzo medio per un litro di gasolio al self è di 1,840 euro al litro, per la benzina al self 1,938 euro. Per quanto riguarda il Gpl (servito) 0,658 euro, per il metano (servito) 1,291 euro.

I distributori più economici nel ravennate

Guardando nel nostro territorio, stando ai prezzi riportati dal sito 'Osservaprezzi carburanti' sul sito del Governo, il distributore più economico alla data del 18 agosto risulta essere il Q8 sulla Faentina a Fornace Zarattini, con un prezzo di 1,899 euro al litro. Sale a 1,908 all'Ego sulla Romea sud e all'Ego di via Baiona. Un litro di verde al self costa 1,918 euro al Coil sull'Adriatica a Camerlona. Poca differenza - 1,919 - alla Tamoil di via Panfilia a Ravenna.