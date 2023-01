Inizio d'anno con un nuovo caro benzina: i distributori del ravennate in cui conviene fare il pieno

Il 2023 si è aperto, purtroppo, all'insegna degli aumenti dei prezzi per gli automobilisti e per gli altri utenti della strada con l'aumento delle accise su benzina, gasolio e Gpl. Dal primo gennaio, infatti, è arrivato il rialzo delle accise: +15 centesimi al litro su benzina e gasolio, +2,8 centesimo al litro sul Gpl, a cui va aggiunta l'Iva con un impatto sui prezzi alla pompa di 18,3 centesimi al litro su benzina e gasolio e di 4,3 centesimi al litro sul Gpl.

In soldoni, un pieno costa circa tra i 9 e gli 11 euro in più rispetto al 31 dicembre. Rialzi importanti anche nel ravennate, seppure la situazione non sia così critica come quella vista tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2022, quando la benzina era schizzata a 2 euro al litro e anche oltre (prezzo al self service) negli impianti di rifornimento della città .

I distributori più economici nel ravennate

Guardando nel nostro territorio, stando ai prezzi riportati dal sito 'Osservaprezzi carburanti' sul sito del Governo, il distributore più economico alla data del 9 gennaio risulta essere l'Esso di via Dismano 118, con un prezzo di 1,762 per un litro di benzina al self service. Al secondo posto Forini spa in via Romea nord 31 (1,779 euro al litro), stesso prezzo al Robgas di Marina di Ravenna. Sale a 1,781 euro al litro all'Ip di via Bussato 20/A, poi l'Ego di via Baiona (1,785 euro) e l'Ego di viale Virgilio a Lido Adriano (1,798 euro). Un litro di benzina costa 1,799 alla Coil sull'Adriatica a Camerlona, da Natali Gino in via Romea 309, all'Ip sulla Faentina a Fornace Zarattini, all'Ip di via Pertini 50, al Q8 di via Naviglio 22 e al Q8 sulla Faentina a Fornace Zarattini. Negli altri distributori i prezzi superano l'1,8 euro al litro.