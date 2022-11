Caro bollette, Alfonsine riduce gli orari di accensione dei lampioni: "Spesa aumentata di 2000 euro al giorno"

Costi delle bollette insostenibili e provvedimenti per cercare di contenerli anche al Alfonsine. "Nel corso di questo mandato ci siamo trovati in molte occasioni a dovere fronteggiare situazioni fuori dall’ordinario: e così è anche nel momento attuale, con il rincaro dei costi energetici che sta mettendo in difficoltà famiglie, imprese ed anche enti locali - spiega il sindaco Riccardo Graziani - Sugli impianti di illuminazione abbiamo portato avanti nel tempo importanti interventi di risparmio energetico: infatti, oltre 1000 lampade sono state sostituite con moderni led. E per la restante parte gli uffici stanno predisponendo una ulteriore gara, riguardante sia la gestione che l’ottimizzazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione".

Nonostante questi interventi, l’incontrollato aumento dei costi dell’energia determinerà comunque complessivi incrementi per le utenze comunali di circa 741.000,00 euro in più, stando alle ultime stime degli uffici. "Anche per un bilancio solido come quello del Comune di Alfonsine si tratta di spese ingentissime (in pratica, oltre 2000 euro in più al giorno) e che non sono suscettibili di essere recuperate con tagli o azioni riguardanti altri ambiti. E nemmeno credo sia auspicabile un taglio dei servizi alla cittadinanza - continua il primo cittadino - A fronte di questi rilevantissimi incrementi dei costi per le utenze, il Comune di Alfonsine, così come la gran parte del territorio provinciale, dovrà ricorrere allo spegnimento dell’illuminazione stradale negli orari notturni, tranne, ove possibile, le rotonde e le arterie principali, salvaguardando comunque la sicurezza".

L’accensione delle luci è quindi leggermente ritardata al crepuscolo (15 minuti) e ne è anticipato lo spegnimento all’alba (altri 15 minuti), mentre per quattro ore e mezza nel corso della notte (in particolare la fascia 00.15-04.45, ma il sindaco invita a tenere monitorato il sito istituzionale dell'ente per eventuali variazioni) rimarrà spenta. In questo modo si conterranno le spese, così come determinate all’esito di questi rincari, di circa il 30/40%.

"Grazie ai dati sui flussi del traffico forniti dai varchi elettronici installati in Bassa Romagna e al produttivo confronto con Prefettura e Forze dell’Ordine assumiamo questa non semplice scelta, con due doverose precisazioni - puntualizza Graziani - La prima è che si tratta di una misura transitoria, revocabile qualora vengano previsti sufficienti trasferimenti agli enti locali da parte dell’esecutivo nazionale o qualora i costi energetici rientrino entro parametri di sostenibilità. Il secondo aspetto è relativo all’impegno ulteriore cui verranno chiamate le Forze dell’ordine (che ringrazio per la disponibilità sempre rammostrata) per il monitoraggio dei territori. Come anticipato, rimarrà sempre accesa (anche negli orari di cui sopra) l’illuminazione di alcuni incroci, passaggi pedonali, nonché varchi e telecamere. In ogni altra fascia oraria, la pubblica illuminazione sarà regolarmente funzionante".

Il provvedimento dispiegherà i suoi effetti a partire dalla notte tra martedì 8 novembre e mercoledì 9. "Lo voglio ribadire - conclude il sindaco - Non si tratta di un provvedimento che assumiamo a cuor leggero, ma è imprescindibile contenere l’esplosione incontrollata della spesa energetica. In questa ennesima sfida da affrontare, sono consapevole delle tante criticità che questo momento sta ponendo anche a molti nostri cittadini e imprese. Credo che la coesione di un territorio possa essere uno degli strumenti (non il solo necessario, mi rendo conto, ma assai importante) per uscire da situazioni complesse come queste".