Caro bollette, dopo due settimane riapre anche la piscina comunale di Lugo

Lunedì 28 marzo oltre alla piscina comunale 'Gambi' di Ravenna riaprirà anche la piscina di Lugo con il consueto orario e con tutta la programmazione interrotta. A fronte dell’insostenibile aumento del prezzo del gas, infatti, nei giorni scorsi il Comune di Lugo e la società Sport Ravennate avevano deciso di sospendere il funzionamento della piscina comunale per due settimane a partire da lunedì 14 marzo.

Una decisione che il gestore aveva proposto all’amministrazione comunale partendo da dati precisi: ogni giorno vengono utilizzati 1000 metri cubi di gas metano che in questo momento costa al gestore 2500 euro al giorno (la cifra è ovviamente suscettibile di aumenti viste le oscillazioni del costo dell’energia). Per comprendere meglio la differenza, lo scorso anno un giorno di apertura in questa stagione costava al gestore dal punto di vista energetico 600 euro al giorno, anziché i circa 2500 di oggi. A questo si aggiungono anche le spese dell’energia elettrica, che ha avuto rincari simili a quelli del gas, e delle altre materie prime tutte soggette a notevolissimi aumenti.