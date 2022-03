Caro bollette, dopo la chiusura riapre al pubblico la piscina di Ravenna

La piscina di Ravenna riaprirà, dopo lo stop forzato da caro bollette, il prossimo 28 marzo. Lo conferma l'assessore allo Sport Giacomo Costantini, rispondendo mercoledì pomeriggio in Consiglio comunale a tre question time sul tema di Viva Ravenna, la Pigna e Partito repubblicano italiano.

Arriva così l'impegno a mediare con il gestore per quanto riguarda gli abbonamenti non sfruttati per quanto riguarda il nuoto libero: "Mi aspetto una risposta pronta come quella del Comune alle sue esigenze". In effetti, con i primi rincari Palazzo Merlato era intervenuto permettendo sia una riorganizzazione degli orari sia una rimodulazione delle tariffe, garantendo inoltre un ristoro da 50.000 euro. Interventi però non sufficienti dopo l'ulteriore stangata sull'energia causata dalla guerra in Ucraina.

Da qui la decisione "concordata" tra Comune e gestore di chiudere l'impianto per evitare disequilibri finanziari non più recuperabili. L'impianto ravennate, aggiunge, "non è paragonabile" ad altri rimasti aperti, per età, ampiezza e efficientamento energetico. Inoltre, conclude l'assessore, "non vorrei che dal 1 aprile con l'aggiornamento delle tariffe da parte di Arera qualcuno che ha tenuto aperto si svegli con il mal di testa e in disequilibrio di bilancio".

La chiusura non crei "oltre il danno anche la beffa" a chi si è abbonato nei giorni precedenti lo stop, sottolinea Nicola Grandi di Viva Ravenna, mentre Veronica Verlicchi della Pigna rimarca come altri gestori abbiano "premiato la missione sul business". Si tratta, aggiunge la civica, di "un servizio pubblico ed è grave che l'interruzione sia stata concordata. Avete scontentato famiglie e società sportive". Qualche perplessità anche da Andrea Vasi del Pri: "La chiusura andava comunicata prima e serviva uno sforzo ulteriore. Ora il 28 marzo sia la vera riapertura", conclude. (Dire)