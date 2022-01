Caro bollette, il bonus luce e gas nel 2022 e chi può pagarle in 10 rate

Le bollette potranno anche essere pagate in 10 rate dalle famiglie in difficoltà. Con la manovra del governo, infatti, arrivano 1,8 miliardi di euro per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico e del gas naturale e per il rafforzamento del bonus sociale e del gas. Le risorse aggiuntive si vanno a sommare ai due miliardi già previsti, per un budget totale che sale quindi a 3,8 miliardi di euro.

Nel dettaglio, il bonus bollette 2022 è un'agevolazione che prevede la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema, la possibilità di pagare le bollette a rate e lo sconto sull'Iva per il metano. L'Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - dovrà ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Nel primo trimestre 2022 vengono annullati in particolare gli oneri di sistema per le utenze della luce fino a 16kwh, per famiglie e piccole imprese, come bar e artigiani. Lo sconto per famiglie sul totale dovuto riguarda solo chi rientra in alcune categorie ben precise e sarà automaticamente applicato da Arera.

Per il trimestre 2022 interessato, gli aventi diritto sono:

i nuclei con un Isee sotto gli 8.265 euro annui;

i nuclei numerosi con un Isee di 20mila euro annui e almeno 4 figli;

i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza;

gli utenti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali.

Inoltre, le famiglie in difficoltà con i pagamenti potranno dividere in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse dal 1 gennaio al 30 aprile del 2022. L'intervento del governo vuole contenere, almeno per il primo trimestre del prossimo anno, gli aumenti del costo di luce e gas che, spinti dall'inflazione, "hanno raggiunto livelli senza precedenti e determinato consistenti incrementi dei prezzi dell'energia elettrica", come si legge nella relazione tecnica all’emendamento.

Per quanto riguarda il gas metano, quando usato per combustione per usi civili e industriali, verrà applicata un'aliquota Iva del 5% per i consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Anche questa misura è stata pensata per sostenere i costi del caro bollette previsto per il 2022.

"Famiglie e imprese sono messe a dura prova da un caro energia vertiginoso con bollette insostenibili e il 2022 rischia di aprirsi con gravi difficoltà per ogni economia familiare e per la tenuta del sistema industriale - sottolinea Giannantonio Mingozzi della segreteria comunale dell'Edera di Ravenna - Da mesi sosteniamo che lavoro, produzione e consumi sono ancora fortemente dipendenti dai combustibili fossili e prima che la Croazia dreni le risorse italiane dell'Adriatico che garantiscono ancora per decenni produzione di gas metano, è necessario riprendere le estrazioni; ottenere cioè nuove concessioni da Governo e Regione nell'ambito della stesura definitiva del Pitesai, una sorta di piano regolatore che può sbloccare le attività ferme da due anni. Siamo d'accordo con l'associazione Roca di Ravenna e del suo presidente Nanni quando afferma che diminuendo il prezzo del metano si avrebbe un minor consumo di carbone in Italia e tempi più brevi per la transizione energetica, e questo significa offrire nuove opportunità di lavoro alle imprese ravennati dell'off-shore, favorire più occupazione e quelle tecnologie che Ravenna propone e usa in tutto il mondo. Apprezziamo le affermazioni del sindaco De Pascale in merito alla realizzazione dell'impianto di cattura CO2 anche senza fondi pubblici e come repubblicani continueremo, oggi che l'Europa considera il gas naturale una fonte pulita, a batterci in ogni sede affinchè le risorse del nostro mare impediscano il crescente consumo di carbone e legname e aiutino famiglie ed imprese ad affrontare un 2022 più sereno senza l'angoscia di bollette insostenibili".