Caro bollette, il palasport spegne il riscaldamento: il Comune di Lugo corre in aiuto

Giovedì mattina si è tenuto l’incontro tra il Comune di Lugo e la società Pallamano Romagna, gestore dell’impianto sportivo del palazzetto di via Sabin. All’ordine del giorno il tema dei rincari energetici e l’impegno del Comune per sostenere il gestore.

L’Amministrazione Comunale, presente il vicesindaco Pasquale Montalti che ha la delega allo sport, si è dichiarata disponibile a intervenire anticipando l’erogazione dei contributi previsti e ricercando ulteriori risorse per l’aumento delle spese energetiche. Si terrà un nuovo incontro la settimana prossima per definire, nel dettaglio, l’intervento. Il vicesindaco Montalti ha chiesto al gestore, nelle more dell’accordo, di accendere l’impianto di riscaldamento al fine di non creare disagi alle società sportive che utilizzano il palazzetto.