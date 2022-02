Caro bollette, l'assessore precisa: "Niente aumenti di tasse o tributi"

Per il caro bollette a Ravenna non sono in vista aumenti di tasse o tributi. L'assessore ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, smentisce "categoricamente" possibili rincari fiscali dovuti all'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, rispondendo martedì pomeriggio in Consiglio comunale a un question time del consigliere Giacomo Ercolani della Lega. Non sono nemmeno in programma, aggiunge, spegnimenti di alcuni tratti dell'illuminazione pubblica. Si tratta di un problema di carattere nazionale e i Comuni hanno chiesto ad Anci, conclude, di farsi sentire con il governo. (Dire)