I fornai chiudono, mettono le bollette in vetrina e fanno causa ai fornitori: arrivano le telecamere Rai - VIDEO

Le telecamere di Rainews24 sono arrivate anche nel Ravennate per testimoniare le difficoltà dovute al caro bollette, con prezzi che stanno mettendo in ginocchio gli imprenditori. Tra gli intervistati c'è anche Andrea Lama, titolare della panetteria-pasticceria 'Canducci' a Piangipane, che nei giorni scorsi ha annunciato di essere costretto a chiudere e di essere intenzionato a fare causa ai fornitori. "Sono costretto a chiudere, consumo come se avessi una fabbrica con 10-20 saldatrici - dice l'imprenditore alle telecamere Rai - Ho già delle proposte di lavoro, però avevo piacere di andare avanti con la mia attività".

"Noi stiamo a luci spente il più possibile, abbiamo spento un freezer e abbiamo ridotto il consumo - spiegano invece dall' azienda artigianale 'Fabbri Delizie da Forno' di Alfonsine, i cui titolari nei giorni scorsi hanno pubblicato le bollette da capogiro sui social per informare i clienti - Noi spendiamo 5-600 euro al giorno di energia fra gas e luce, è un impatto devastante. Non riusciamo a garantirci uno stipendio, non possiamo più permetterci un giorno di ferie se alla fine del mese vogliamo dare qualcosa ai ragazzi".