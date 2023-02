Carta del docente agli insegnanti precari, la sentenza del tribunale: "Ministero paghi gli arretrati"

Sarebbero circa una settantina gli insegnanti di scuola precari che hanno presentato e vinto il ricorso contro il Ministero dell'Istruzione per non aver ricevuto la cosiddetta Carta del docente e il conseguente beneficio economico di 500 euro annui. Una causa portata avanti per i ricorrenti dall'avvocatessa Federica Moschini (assessora del Comune) con il patrocinio della Cgil di Ravenna e che martedì mattina è giunta alla sentenza in favore dei docenti precari.

I ricorrenti chiedevano infatti di poter usufruire della "Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente a far data dal primo contratto di lavoro a tempo determinato e per i contratti di lavoro che verranno sottoscritti nel futuro, così da garantire il medesimo trattamento riservato ai docenti di ruolo" e per questo pretendevano il rimborso delle somme non pervenute negli anni scolastici in cui avevano prestato servizio.

Ebbene, martedì mattina il Tribunale di Ravenna ha dato ragione ai precari, condannando il Ministero a riconoscere i 500 euro annui per ciascuna annualità di insegnamento portata a termine "mediante accredito su carta docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato". Inoltre il Minstero è stato condannato al rimborso delle spese di lite.