La Casa della comunità in Darsena diventa realtà: approvato il protocollo di intesa tra Comune e Ausl

Procede l'iter che porterà alla realizzazione della Casa della comunità della Darsena. Nella seduta di martedì, il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la delibera presentata dall’assessora al Patrimonio Federica Del Conte, relativa all’approvazione del protocollo di intesa tra Ausl Romagna e il comune di Ravenna per la realizzazione della Casa della comunità e ospedale di comunità città di Ravenna in zona Darsena, progetto che era già stato presentato a inizio febbraio nel contesto del piano investimenti di Ausl Romagna.

Hanno votato a favore 21 consiglieri (Lista per Ravenna, Pd, Ravenna Coraggiosa, Lista de Pascale, Movimento 5 Stelle, Partito Repubblicano italiano), mentre 8 si sono astenuti (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, La Pigna, Viva Ravenna e Forza Italia). Con questa delibera è stata approvata la bozza del protocollo d’intesa tra Ausl Romagna e Comune per la realizzazione della Casa di Comunità (ex casa della salute) e la costituzione di un diritto di superficie a favore dell’Ausl. Si tratta di un passaggio obbligato per poter accedere al finanziamento veicolato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito dei canali di finanziamenti attivabili attraverso il programma europeo “Next Generation Eu”. Nel bando è esplicitato che per accedere a questi finanziamenti, gli interventi devono essere realizzati su terreni e fabbricati di cui l’Ausl disponga un titolo di proprietà entro il 28 febbraio 2022.

Sono intervenuti durante la discussione: Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Veronica Verlicchi (La Pigna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna – Polo civico popolare), Renald Haxhibeku (Pd), Daniele Perini (Lista de Pascale), Alberto Ancarani (Forza Italia), Cinzia Valbonesi (Pd), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Lorenzo Margotti (Pd), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle).

Chi ha votato a favore

Il gruppo Lista per Ravenna ha espresso parere favorevole, sottolineando che non si può dire no a questa iniziativa, evidenziando che rimangono comunque aspetti da discutere. Il gruppo Pd ha rimarcato l’importanza del progetto, che da tempo viene portato avanti con Ausl Romagna. Secondo il gruppo darà risposte non solo ai cittadini, ma anche al personale. Il gruppo Lista de Pascale ha espresso parere favorevole e ha sottolineato che il progetto può snellire i problemi del pronto soccorso, ma lo Stato dovrà rivedere l’attuale modello organizzativo. Il gruppo Movimento 5 Stelle ha spiegato come i fondi del Pnrr siano la spinta ottenere quello di cui la comunità necessita.

Gli astenuti

Il gruppo Fratelli d’Italia ha espresso perplessità in merito, decidendo di astenersi. Nonostante questa sia una delibera tecnica, secondo il gruppo vanno fatti dei ragionamenti di tipo politico. Il gruppo La Pigna ha posto alcuni interrogativi e ha dichiarato che non si tratta di un no a prescindere, ma per poter decidere ci sono delle domande che devono trovare risposta. Il gruppo Forza Italia ha condiviso i dubbi esposti da alcuni gruppi, sottolineando come il problema non sia la concessione di quest’area, ma tutto il resto. Il gruppo Lega Salvini premier ha sottolineato che questa delibera è solo un primo passo e che il progetto dovrà essere approfondito per poter valutare meglio la posizione del gruppo.