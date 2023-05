Locale completamente allagato, ristoratrice costretta a chiudere: "E' dura, sembra di essere nel Titanic"

Anni di sacrifici andati in fumo, anzi, sott'acqua. È affranta Taira Errani, titolare della 'Casa della Birra' di Bagnacavallo. Il suo locale si trova in via Albergone, una delle zone più colpite dal maltempo di ieri (tanto che la strada è ancora chiusa). E nella giornata di ieri il risto-pub è stato letteralmente sommerso dalle acque dell'esondazione del Lamone.

L'imprenditrice ha condiviso sui social il suo sconforto, annunciando "con la disperazione nel cuore" la chiusura a data da destinarsi del locale e pubblicando foto e video che mostrano una situazione gravissima. "Sembra di essere in una scena del Titanic", dice camminando dentro al ristorante tra scatoloni e zone completamente allagate.

Taira ha ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza da parte di clienti e amici, che hanno voluto manifestare il loro sostegno su Facebook. "In questo momento ho poche parole, se non quelle per ringraziavi dei messaggi arrivati di vicinanza - dice - Grazie a tutti davvero con il cuore! Per ora mi aggrappo all’idea che almeno nessuno si è fatto male. Ma questa è dura... È tosta anche per noi, che nonostante tutto ci siamo sempre rialzati in questi anni".

Il giorno dopo l'alluvione

