"Costretta a vivere con mio figlio in una casa di 24 metri quadri piena di muffa": la denuncia in tv - VIDEO

Si è rivolta alla trasmissione di Canale 5 'Pomeriggio 5', condotta da Barbara d'Urso, Elisabetta, una donna faentina che dal 2013 vive insieme al figlio di 16 anni, a due cagnolini e a un gatto in una casa popolare di Faenza. L'abitazione, ha mostrato la donna in collegamento con il programma tv, da tempo si è riempita di muffa in ogni angolo.

"Abitiamo in una casa di 24 metri quadri, abbiamo una sola camera, una cucina e un bagno - spiega Elisabetta - D'inverno per terra si forma l'acqua per l'umidità, piove dentro casa, abbiamo gli armadi pieni di muffa che ci rovina tutti i panni". La trasmissione ha raccontato di aver contattato Acer, che gestisce l'assegnazione delle case popolari, spiegando che Elisabetta si trova sì in graduatoria, ma al momento non in una posizione che le garantisce il passaggio in un altro appartamento.