Alla casa di riposo si inaugurano il parco e la panchina della pace

Sabato alle 15, presso il giardino della Casa Residenza per Anziani Jus Pascendi di Conselice, verranno inaugurati la panchina della pace e il parco della struttura gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, riqualificato anche attraverso la donazione da parte di Anpi di un torchio e una carriola di legno, restaurati grazie al lavoro e all’impegno dei volontari della Cra conselicese. Del parco entrerà a far parte inoltre un aratro donato dall’alpino Cinto Ferlini.

"L’idea di dipingere una panchina riprendendo i colori della bandiera della pace si colloca all’interno di un progetto che collega la Cra al territorio – spiega Nadia Samorini, coordinatrice della Jus Pascendi – e non a caso è stato scelto il primo ottobre, data in cui si celebra il 16° anniversario del Monumento alla stampa clandestina e alla libertà di stampa, per procedere all’inaugurazione. Dopo le celebrazioni della mattinata, la locale associazione Anpi guidata dalla presidente Paola Roccati, gli Alpini e i volontari saranno con noi presso il giardino della Jus Pascendi per inaugurare la nostra panchina e il nostro parco".

"L’intento – continua Samorini – è quello di rendere partecipi i nostri ospiti della vita locale in quanto sono proprio gli anziani che rappresentano la memoria viva del nostro passato. Oltre alla panchina, decorata con l’aiuto degli artisti Filippo Giberti e Milena Morelli, abbiamo recuperato vecchie macchine da scrivere sopra le quali abbiamo posto dei fiori a simbolo della libertà di stampa. Inoltre, con il prezioso supporto dei volontari Leonardo Mondini e Luciano Baroni abbiamo valorizzato il giardino: prato verde e fiori simboleggiano la voglia dei nostri anziani di libertà e di uscita dopo due anni di chiusura da pandemia".