Case di riposo, definito il rimborso sulle rette per il 2024: azzerato l’aumento per gli ospiti più in difficoltà

"Manteniamo gli impegni presi. Il nostro è un investimento in continua crescita sulle politiche sociali per garantire la qualità del servizio insieme alla sostenibilità del sistema". Così l'assessore regionale al Welfare in Emilia-Romagna Igor Taruffi commenta la fumata bianca con Anci e sindacati sulle rette delle Rsa. L'intesa riguarda la gestione dei 10 milioni di euro stanziati da viale Aldo Moro per 'neutralizzare' gli aumenti e sostenere gli ospiti più in difficoltà delle case protette. Cgil, Cisl e Uil e le loro sigle dei pensionati esprimono "soddisfazione" per l'accordo applicativo. "

Si recupera così in modo sostanziale la frattura determinata dalla decisione unilaterale della Regione di aumentare le rette", affermano i sindacati. L'accordo prevede l'azzeramento degli aumenti per gli ospiti delle Cra con Isee socio sanitario residenze fino a 12.000 euro. Per coloro invece che hanno un Isee compreso fra 12.000 e 20.000, ci sarà una restituzione di 3 euro per ogni giorno di ricovero. Il risparmio per gli utenti e le famiglie "si attesta così, per l'intero 2024, fra 1.005 e 1.373 euro", calcolano Cgil, Cisl e Uil. "La mobilitazione realizzata nei territori da Cgil Cisl Uil e dai pensionati- rivendica il sindacato- ha prodotto un risultato concreto particolarmente rilevante in una fase di grande difficoltà per le famiglie, i pensionati ed i lavoratori, con ridotto potere d'acquisto di salari e pensioni, erosi dalla spinta inflazionistica e dall'aumento del costo della vita".

Inoltre la restituzione calibrata su base Isee, secondo Cgil, Cisl e Uil "rappresenta un'importante innovazione ed un incentivo all'utilizzo di questo strumento, soprattutto in vista dell'obiettivo lungamente rivendicato dalle organizzazioni sindacali di prevedere un sistema tariffario articolato in base all'Isee lineare". A partire dal 2025 infatti, in corrispondenza dell'entrata in vigore del nuovo accreditamento, "per ogni utente sarà calcolata una retta personalizzata, sulla base della specifica condizione economica e patrimoniale, considerando così in modo puntuale l'effettiva capacità di compartecipare alla spesa socio-sanitaria".