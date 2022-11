Case dell'acqua più care per bollette e siccità: la naturale non è più gratis, la frizzante raddoppia

Sono stati adeguati i costi dell’acqua erogata nelle case dell’acqua diffuse sul territorio comunale. Pertanto dall’1 dicembre l’importo di erogazione dell’acqua frizzante, quella addizionata ad anidride carbonica, passa da 5 centesimi a 10 centesimi, mentre è stato fissato a cinque centesimi a litro il costo dell’acqua naturale (prima gratuita).

Il provvedimento, spiegano dall'amministrazione comunale, "si è reso necessario a causa dei significativi aumenti dei costi dell’energia e dell’anidride carbonica, diventata peraltro scarsamente reperibile, e in conseguenza dei periodi di siccità sempre più lunghi e frequenti che rendono l’acqua potabile un bene ancora più prezioso da gestire in un’ottica di salvaguardia e riduzione degli sprechi".

Le case dell’acqua interessate dal provvedimento sono cinque: in piazza Sighinolfi angolo via Berlinguer, in piazza Medaglie d’Oro, a Savarna, a Mezzano e nel quartiere San Giuseppe.