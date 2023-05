Case allagate, come evitare ulteriori danni? I consigli degli esperti: "Niente phon, meglio il ventilatore"

Primo: non lavare i muri sporchi di fango con l'acqua o con l'acqua idropulitrice. Secondo: evitate il "fai da te", come l'uso del phon per asciugare il muro perché asciugate l'involucro ma si disgregherà l'intonaco. Terzo: usare la spazzola per rimuovere il fango. Quarto: più tempo passa un oggetto in acqua più i danni saranno irreversibili. Limitare il tempo della bagnatura significa limitare anche la proliferazione delle muffe. Nel legno, per esempio, si formano muffe che aumentano di giorno in giorno fino a distruggere anche il legno più buono. Utilizzando i sali di bromo, un prodotto che costa poco (8 euro al chilo), si possono evitare le muffe del legno e fermare il processo di distruzione.

Questi sono alcuni dei consigli dati da alcuni esperti di edilizia che hanno partecipato all'incontro dal titolo "Dopo l'acqua: come ripristinare la salubrità dei nostri edifici" organizzato dallo studio Peri Currà Architettura. L'incontro si è tenuto venerdì sera nella sede del Quartiere Oltresavio a Cesena, in piazza Anna Magnani, ma era visibile in streaming sul canale Youtube dello studio di architettura e tutt'ora si può trovare sul profilo Facebook dello studio cesenate. A rispondere alle numerose domande sono stati Marco Argiolas, patologo edile, Gualtiero Piccinni, patologo edile, Marco Manca, esperto di intonaco.

La preoccupazione di tutti quelli che, purtroppo, hanno avuto l'acqua in casa, in garage o in cantina, è se si possono verificare danni strutturali e poi, in seconda battuta, come bonificare la casa per evitare odori sgradevoli e muffe che, se respirate, possono essere pericolose anche per la nostra salute. "Per ottenere una buona deumidificazione dei locali - ha spiegato Marco Argiolas - ci vuole una temperatura superiore tra i 27 e i 30 gradi, se non c'è questa temperatura i tempi si allungano. Un locale di 50 metri quadrati, con un temperatura tra 27 e 30 gradi, ad asciugarsi impiega 15 giorni. Se non c'è questo tipo di temperatura ma possiamo arrivare a 25 gradi, i giorni possono diventare anche 60".

Ma come fare quindi a far asciugare i locali a cui sono stati tolti acqua e fango? "Con dei ventilatori 24 ore su 24, meglio se quelli un po' più potenti - ha precisato Marco Manca - e il riscaldamento. Accendete il riscaldamento anche se non è più tempo. Non usate, invece, phon o aria diretta. Nemmeno il camino a legna è il massimo, però, se non avete nient'altro, è sempre meglio di niente".

Un altro fondamentale consiglio, tra l'altro ormai non rispettato da nessuno, è quello mai lavare il fango dai muri con l'acqua, o peggio ancora con l'idropulitrice. Se l'acqua è arrivata a 50 centimetri dal pavimento l'intonaco va rifatto almeno per un metro. "Ma come facciamo se dobbiamo tenere ventilatori accesi per giorni? E le bollette chi le paga?" è stato chiesto dal pubblico. Un po' di scoramento è salito mentre ascoltavano gli esperti parlare, anche perché la situazione sembra molto peggiore di quello che uno possa pensare. Nemmeno l'arrivo del caldo non può salvare l'umidità che si è infilata nei locali. "Col caldo purtroppo - hanno spiegato - l'umidità dei muri evaporerà trasformando la casa in un sauna, malsana, ma non asciugherà bene, anzi potrebbero verificarsi dei fenomeni di fuoriuscita di muffa e umidità da un'altra parte della casa".

"E i sali di boro possono servire anche per il parquet di legno in cui si è riversata un po' di acqua?", hanno chiesto dalla sala. "Sì, ma dipende da quanto è stato trattato il parquet, più è trattato e meno assorbe il prodotto che invece deve andarcene almeno 50 grammi al metro quadrato. Quindi metterlo e rimetterlo. E' un'operazione un po' laboriosa ma efficace".

"Come fare per sanificare?" "La prima sanificazione - ha spiegato Piccinni - è la rimozione dell'intonaco e la sostituzione. L'ideale sarebbe far fare una disinfestazione a qualcuno che è certificato anche perché dentro quell'acqua non possiamo sapere cosa c'è finito. Forse alghe, olio d'auto, gasolio... Il grosso della sporcizia sarebbe bene farlo assorbire all'intonaco vecchio, quello da sacrificare. E poi lavorare con la calce. La calce è il sistema più efficace ed economico per eliminare in via preventiva le muffe. E' un materiale che spontaneamente agisce da antimuffa e protegge da attacchi di muffa futuri".

Da cosa parto a bonificare la casa? Dalla muffa o dall'umidità? "Ricordate che le muffe che si presentano subito sono le più dannose - spiega l'esperto - Io vi suggerisco di usare acqua e bicarbonato. Usate guanti per lavare i piatti, con una spugna le asportate. Se una muffa hanno fatto radici preparate una pappetta, un mucchietto con più bicarbonato che crei una pappetta abrasiva e poi sfregatele bene. Costa poco ed efficace".