Case evacuate per la rottura del Sillaro: allestito un punto per accogliere gli sfollati

Grave situazione in Bassa Romagna, dove il fiume Sillaro ha rotto gli argini a causa delle abbondanti piogge. Nel Ravennate è attiva un'allerta meteo in certe zone anche 'rossa' e nel pomeriggio di martedì si è verificata la rottura degli argini del Sillaro in prossimità di via Merlo in località Villa Serraglio, tra le province di Ravenna e Bologna. Particolarmente difficile la situazione nel Comune di Conselice, dove diverse famiglie sono state fatte evacuare.

Ai residenti nelle vie Cardinala e Montalbotto (territorio di Conselice e comuni limitrofi) è stato infatti dato l'ordine di evacuare le proprie abitazioni. Gli agenti della Polizia Locale Bassa Romagna si sono recati sul posto per avvisare i cittadini. Il Comune fa sapere che sarà allestito per l'emergenza un punto di accoglienza per la notte presso il Palazzetto dello sport di Conselice in via di Vittorio n.7. Si invitano inoltre tutti i cittadini a non recarsi in strada in direzione Spazzate Sassatelli. La situazione è attentamente monitorata dal Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) coordinato dalla Prefettura che coinvolge anche la Protezione Civile e la Polizia Locale della Bassa Romagna, sono stati inoltre attivati i Centri Operativi Comunali (COC) in tutti i Comuni della Bassa Romagna.

"Come sindaco ho firmato un’ordinanza contingibile e urgente per l’evacuazione delle famiglie conselicesi a ridosso del territorio oggetto di allagamento per la rottura avvenuta sulla sommità arginale del Sillaro, per la quale è in corso un intervento di chiusura della falla - precisa la sindaca Paola Pula - Le previsioni danno pioggia per tutta la notte, ma al momento non si prevedono ulteriori necessità di evacuazione. Voglio assicurare il continuo e costante monitoraggio e avviso alla popolazione in caso di crescente emergenza, in caso di necessità anche tramite passaggi della polizia locale della Bassa Romagna (vi invito a consultare i canali ufficiali di comune e Unione o il sito allerta meteo Emilia-Romagna). Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800072525".

"Ricordo che i cittadini evacuati se lo necessitano possono trascorrere la notte presso il Palazzetto dello sport di Conselice, attrezzato per l’accoglienza in emergenza - spiega ancora Pula - A tutti i cittadini ricordo di adottare le necessarie misure di autoprotezione come ad esempio spostarsi ai piani superiori, di evitare lo spostamento in auto verso le zone allagate, di evitare di circolare e sostare presso fiumi e scoli. Infine si comunica che le scuole domani sono regolarmente aperte".

L'esondazione del fiume Sillaro a Conselice



