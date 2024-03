Nelle case dei pusher spunta anche un 'libro contabile' dello spaccio: due giovani nei guai

I Carabinieri di Faenza hanno condotto per mesi una complessa attività d’indagine fatta di pedinamenti, riscontri operativi, controlli amministrativi e complesse investigazioni che hanno infine portato alla identificazione di due giovani faentini, incensurati, che secondo gli investigatori portavano avanti un giro di spaccio di sostanze stupefacenti in tutta la zona. Una volta raccolti gli elementi sufficienti, i Carabinieri di Borgo Urbecco si sono presentati presso le abitazioni dei due sospetti per dar luogo a perquisizioni approfondite che hanno portato al rinvenimento e al sequestro di moltissimo materiale per il confezionamento di dosi di stupefacenti da rivendere, un coltello utilizzato per tagliare la droga, un bilancino di precisione, un libro contabile in cui gli spacciatori tenevano traccia delle cessioni che effettuavano, due cellulari per mettersi in contatto con gli acquirenti e più di otto grammi di “hashish” divisi in cinque dosi già pronte per la vendita al dettaglio. I due sono quindi stati denunciati per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.