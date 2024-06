Case sparse senz'acqua, residenti sul piede di guerra: "40mila euro a famiglia per l'allaccio, a nessuno interessa di noi"

Abitanti delle 'case sparse' sul piede di guerra dopo la decisione di alcuni consiglieri del Pd, avvenuta nei giorni scorsi durante una seduta del Consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli, di bocciare la richiesta di impegnare sindaco e giunta comunale a contribuire all'azzeramento dei costi dell'estensione della rete idrica pubblica nelle cosiddette case sparse, versando la quota necessaria a coprire l'ingente spesa che i cittadini delle case sparse di San Pietro in Vincoli, Castiglione, Savio e Roncalceci dovranno sostenere per ottenere l'accesso alla rete idrica.

La vicenda

Alcune abitazioni di queste zone, infatti, ad oggi non hanno allaccio alla rete idrica pubblica e i residenti possono unicamente rifornirsi da pozzi privati, che sempre meno riescono a dare acqua in conseguenza anche dell’aumento della frequenza di episodi di siccità. Si ripiega quindi sulle fontane pubbliche con indiscutibili disagi. Nel 2023 è stato approvato da parte dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) un nuovo regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti, che prevede però la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi pari ad almeno il 50% dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione della rete.

A marzo i consiglieri comunali Igor Bombardi e Lorenzo Margotti del Partito Democratico avevano presentato un ordine del giorno, approvato all'unanimità e arrivato anche in Regione, chiedendo all’amministrazione di farsi promotrice nei confronti di Atersir di una proposta di modifica dell’attuale regolamento regionale al fine di stimare un valore massimo di spesa per abitazione svincolato dal costo totale dell’opera, e non ripartito quindi al 50% del totale come attualmente formulato.

La richiesta d'incontro e la protesta

I cittadini proprietari delle case sparse di via Spadolaro, via Bassa Urbina e via del Fabbro di San Pietro in Vincoli, invitati dal sindaco Michele de Pascale a un incontro fissato per oggi pomeriggio, hanno però spiegato di aver declinato l'invito. "Intendiamo rendere noto il nostro rammarico nel constatare la mancanza di interesse da parte del sindaco - scrivono i residenti in una nota - il quale, dopo averci presentato un progetto di allaccio al costo di quasi 40mila euro a famiglia, non ci ha invitati ad un incontro e ha aspettato la nostra richiesta di sei mesi fa. Oggi lo stesso sindaco pretende di chiamarci a un incontro fissato dopo mesi di attesa, guarda caso, proprio nello stesso giorno e nella stessa ora in cui il consiglio comunale doveva discutere della nostra problematica, su iniziativa di una lista civica di opposizione (La Pigna, ndr). Seduta poi rinviata all'11 giugno. La coincidenza della data e dell'ora, unite alle innumerevoli promesse fatte negli ultimi anni e mai mantenute nonché a un atteggiamento di sicuro non collaborativo da parte dell'assessore ai Lavori Pubblici, ci ha determinati ad annullare l'incontro, chiedendo contestualmente al sindaco di parlare apertamente e in seduta pubblica durante il consiglio comunale del prossimo 11 giugno".

I residenti si dicono "fortemente delusi da un atteggiamento di totale indifferenza nei nostri confronti" e spiegano di aver inviato una comunicazione al sindaco "nella quale lo informiamo della nostra intenzione di non partecipare all'incontro proposto per il 4 giugno, sollecitandolo a essere presente alla seduta del consiglio comunale di Ravenna dell'11 giugno, che discuterà la proposta della consigliera Veronica Verlicchi di impegnare il sindaco e la giunta comunale a coprire il 50% dei costi di estensione della rete idrica a carico dei residenti, utilizzando una quota dei 9 milioni di euro della parte libera dell'avanzo di amministrazione del rendiconto 2023. Siamo certi che il consigliere Pd del territorio delle Ville Unite Igor Bombardi non mancherà di tutelare i diritti dei residenti del territorio votando a favore di questa proposta".