Lavori sull'autostrada A14: doppia chiusura per il casello di Faenza

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione alla opere d'arte, sarà chiuso il casello di Faenza nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6.00 di martedì 30 agosto, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara; dalle 22:00 di mercoledì 31 agosto alle 6:00 di giovedì 1 settembre, in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.