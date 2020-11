Casi di Covid tra ospiti e personale: chiude l'Ospedale di Comunità

A seguito del verificarsi di alcuni casi di positività al Coronavirus, sia tra i degenti sia tra il personale, dell’Osco di Brisighella - l'Ospedale di Comunità inaugurato a fine settembre - la struttura rimarrà chiusa per 2 o 3 settimane al fine di eseguire una approfondita sanificazione dei locali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Ausl precisa che tra le persone positive, individuate grazie allo screening periodicamente effettuato sia per i pazienti sia per gli operatori, al momento gli ospiti sono tutti asintomatici, mentre tra gli operatori due hanno lievi sintomi. Questi ultmi sono in isolamento presso il loro domicilio, mentre i pazienti sono stati spostati in apposite strutture in grado di garantire l’isolamento per pazienti asintomatici ma con fragilità, in cui possono essere adeguatamente presi in carico e seguiti. L’individuazione dei casi in fase iniziale, oltre ad aver consentito un intervento immediato, evidenzia la validità degli screening di controllo.