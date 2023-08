Caso Ortazzo-Ortazzino, la Regione mette un punto: "Nessun rischio, area non edificabile"

“Nessun rischio di arretramento sul fronte della tutela di un territorio di grande valore ambientale, nel cuore del Parco del Delta del Po. Per essere chiari, nessuno può fare nulla in quelle aree che possa essere in contrasto con la tutela dell’ambiente. Nel senso più ampio dell’espressione e a prescindere dalla proprietà dei terreni”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alla Programmazione territoriale e parchi Barbara Lori intervengono sulla vicenda legata alla compravendita – da privato a privato – di una porzione dell’area di Ortazzo e Ortazzino, a Lido di Classe nell’ambito del Parco del Delta del Po.

“Nei Parchi e nelle aree protette ci sono da sempre territori di proprietà privata - sottolineano il presidente Bonaccini e l’assessore Lori - Ma questo non è rilevante, se si teme che in quelle aree si possa fare o costruire qualcosa. Semplicemente, non si può. Perché ci sono vincoli, anche edificatori, molto rigorosi. Vincoli che nessuno può negare o mettere in discussione. Come non può essere messo in discussione l’impegno di questa Regione, degli Enti locali e degli Enti gestori dei Parchi per sostenere e valorizzare il patrimonio naturale e di biodiversità dell’Emilia-Romagna. E stiamo parlando di un sistema articolato che vale quasi il 17% del territorio regionale. Un impegno che intendiamo piuttosto rafforzare come è giusto che sia, in linea anche con l’indicazione dell’Unione europea. Lo ripetiamo: nessun rischio di arretramento in questa direzione”.

Italia Nostra: "Gli enti mostrino carte e iniziative concrete"

"Le recenti risposte degli enti sembrano piuttosto semplici chiacchiere per tranquillizzare i cittadini - replica la sezione ravennate di Italia Nostra - Nessuno degli enti, nemmeno ora, ha ritenuto di rendere pubblico, in modo integrale, l’atto di compravendita, dove si entra nel dettaglio dell’operazione e, pare, si parli di porzioni ancora fabbricabili. Italia Nostra ha provato a richiederlo ma finora senza riuscire a reperirlo. Perché non lo pubblicano in modo trasparente? Non viene data spiegazione sul perché non sia stato esercitato il diritto di prelazione. Non c’erano soldi? Fatto difficile da immaginare, vista la cifra irrisoria e visti gli impegni presi in passato, sia dal Comune che pare avesse già stanziato tutta la cifra (stando a quanto rivelato dal consigliere comunale Ancisi), che dal Parco attraverso il Piano di Stazione, che dalla Regione, cui spetta la tutela delle aree Rete Natura 2000 (tutto il sito oggetto di vendita ricade in Rete Natura 2000). Spieghino dunque i vari enti perché non hanno sganciato o reperito un solo euro, e cioè non sia stato ritenuto utile per la collettività acquisire l’area, dando così la certezza della conservazione di questo patrimonio inestimabile che solo un ente pubblico a servizio del cittadino può assicurare. Il privato farà sempre valere il proprio interesse, come è logico attendersi, tantopiù se si tratta di un colosso immobiliare internazionale".

"Gli enti spergiurano che si tratti di aree intoccabili e non edificabili: ma non tutta l’area è sottoposta allo stesso tipo di tutela - continuano - Per una parte di circa 80 ettari la tutela è più lieve (zona “C”), e questo potrebbe essere già sufficiente, magari con qualche presunta fruizione o utilizzo “green”, a rendere remunerativo l’investimento. Anziché affrettarsi a rassicurare, si affrettino invece a sottoporre anche quest’area al grado più forte di tutela, con un provvedimento ufficiale ed immediato. Risulta infatti che l’area abbia nel frattempo sviluppato tutte le caratteristiche per essere classificata almeno in zona “B”, e al tal proposito basta guardare la “carta degli habitat” sul sito della Regione, dove anche per la zona “C” vengono evidenziati habitat costieri ormai rarissimi e presenti in pochissime zone d’Italia. Si legge che potrebbe essere contrastata la vendita se non conforme e fatto valere, sia pure tardivamente, il diritto di prelazione: come già detto, si pubblichi l’atto di vendita e si proceda senza altri indugi. Italia Nostra continua la ricerca dei documenti mancanti e già dalla prossima settimana dovrebbero delinearsi una serie di iniziative per provare a contrastare – coi fatti - l’immenso scandalo della rivendita a privati dell’Ortazzo".

Ancisi (LpRa): "Zona da riscattare"

I 483 ettari dell’Ortazzo-Ortazzino "non devono rimanere in mani private per scopo di lucro", aggiunge il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi. "Per mezzo secolo, la precedente proprietà privata ha prodotto solo degrado e abusivismo. Ora l’Ortazzo Ortazzino deve tornare tutto in mano pubblica appropriata. Orienta in questa direzione l’impegno appena espresso dal Parco del Delta: “Procedere alla verifica della regolarità procedimentale della compravendita stessa”. Viene in soccorso al riguardo la legge nazionale sulle aree naturali protette, che all’art. 15 afferma: “L’Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l’indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo”. Dunque, si intravvede un percorso da esplorare perché il Parco possa ancora esercitare il diritto di riscatto ed entrare in possesso dell’Ortazzo Ortazzino. È dunque lecito chiedergli fin d’ora di far conoscere pubblicamente l’atto, tuttora misterioso, della vendita effettuata al privato immobiliarista, che il Parco ha il diritto di ottenere. Si potrà così rispondere anche all’assessore all’urbanistica del Comune di Ravenna che domenica scorsa ha detto: “Quella è un'area a vari livelli di tutela naturalistica e non è permesso lottizzare e costruire. È chiaro che andrò a fondo alla cosa. Non capisco come nel contratto di compravendita possano comparire affermazioni relative all'edificazione di terreni in quell'area del Parco del Delta del Po”, affermazione che aveva giustamente fatto scalpore".

"Se infine il Parco potrà esercitare il diritto di prelazione, gli dico io dove chiedere i soldi per diventare proprietario dell’Ortazzo Ortazzino, chiarendo l’altro mistero su cui nessuno mi ha ancora risposto - conclude il consigliere - Nel piano triennale 2019-2021 dei lavori pubblici del Comune di Ravenna è stato iscritto il finanziamento di 512.000 euro del bilancio comunale per “Acquisto dell’area naturalistica denominata Ortazzo/Ortazzino a nord di Lido di Classe”. In tale bilancio, questo fondo è rimasto disponibile almeno fino al giugno 2021, quando constatai che quell’acquisto era compreso tra gli “Interventi previsti sui Lidi sud”. Con l’elezione ad ottobre della nuova Giunta de Pascale quei soldi sono spariti senza nessuna spiegazione. Un silenzio totale è calato sull’Ortazzo Ortazzino fino al fattaccio attuale. La presidente del Parco deve solo rivolgersi al sindaco di Ravenna, che l’ha designata a quella carica".