Caso daini, dopo un incontro con Anas prende forma un progetto per la sicurezza stradale

U n progetto finalizzato alla tutela della sicurezza stradale e alla salvaguardia dei daini di Classe e di Lido di Volano. A sottolineare l'esito positivo di un confronto, fra la consigliera regionale Giulia Gibertoni del Gruppo misto e l'Anas è una nota congiunta proveniente da Animal Liberation, Clama Ravenna Odv, Cruelty Free, Lega nazionale per la difesa del cane, Lac Emilia-Romagna e Movimento anti caccia.

"La consigliera Giulia Gibertoni - si legge nella nota delle realtà animaliste - ha ottenuto un incontro con Anas, i cui risultati sono stati estremamente soddisfacenti. Per anni la Regione ha affermato di non avere mai ricevuto risposte dall'Ente, ma dopo l'incontro con la consigliera la risposta arriva forte e chiara: Anas in una mail all'assessorato competente si dichiara più che disponibile a un incontro operativo con la Regione".

La nota ha aggiunto che "durante l'interpellanza del 23 maggio sulla possibilità di attuare progetti di prevenzione degli incidenti lungo le strade del Parco dove vivono gli ungulati, la consigliera ha ricordato che i dati sugli incidenti in zona che vedono coinvolta la fauna selvatica sono estremamente bassi, ma che si richiede comunque da anni la realizzazione di progetti per tutelare fauna selvatica e automobilisti. Anas ha maturato una notevole esperienza nel campo; citiamo ad esempio le opere in Val di Susa e nella provincia autonoma di Bolzano in cui sono stati realizzati sistemi con dissuasori, espedienti innovativi e cartellonistica. Tale preziosa esperienza è ora a disposizione della Regione, eventualmente anche per progetti in cofinanziamento. Dopo anni di immobilismo, la Regione, attraverso le parole dell'assessore a mobilità e trasporti Andrea Corsini, accoglie con soddisfazione la disponibilità di Anas a collaborare".