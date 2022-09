Caso Daini, appuntamento di raccolta delle firme contro gli abbattimenti. Libera Caccia: "Problema sottovalutato"

Prosegue la raccolta firme per denunciare e fermare il programma di abbattimento dei daini della Pineta di Classe. "Anni di mobilitazione sul campo, di sensibilizzazione, di proposte e di appelli annientati a poche settimane dal voto con spavalda arroganza, la dicono lunga sul potere politico che comanda in questa Regione", commenta la Rete a tutela dei daini della Pineta di Classe e di Lido di Volano. Appuntamento per sottoscrivere la petizione domenica 4 settembre a Lido di Classe in via Marignolli 26, in zona Arena del Sole, dalle 18 alle 21. "Nel rivoltante scaricabarile, alla fine si cerca di coprire la decisione politica del presidente di Regione Bonaccini di non voler trovare soluzioni etiche e rispettose di una risorsa (anche turistica) del territorio, ma di disporre a piacimento e lucrare su un bene indisponibile dello Stato (quale è la fauna selvatica per legge) per arricchire macellai privati, ristoranti, aziende faunistico venatorie. Un inspiegabile segnale di inaudita barbarie di cui vergognarsi davanti ai propri figli e nipoti", protesta il gruppo ecologista.

Di opinione opposta è invece Libera Caccia di Ravenna, secndo cui "la verità è che per troppo tempo si è volutamente ignorato un problema evidenziato dalle associazioni venatorie da molti anni a questa parte.Oggi i nodi iniziano ad arrivare al pettine con enorme disappunto di molti di coloro che da sempre lo hanno se non ignorato, comunque sottovalutato. Orbene molto probabilmente ora il tempo delle chiacchiere è terminato, mentre sta incominciando il momento delle soluzioni. Non possono e non devono essere i cacciatori a togliere da un "cul de sac" coloro che sino ad oggi nulla hanno fatto per risolvere questo problema".