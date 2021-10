Caso di Covid all'asilo nido: chiude la sezione, tampone a bimbi e personale

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la chiusura della sezione "arancio" del nido d'infanzia 'Europa' di Lugo a seguito della comunicazione di un caso di positività al Covid riscontrato dall'Ausl della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica. Sono già stati programmati i tamponi per i bimbi interessati e per il personale. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi. Ausl e Unione stanno collaborando attivamente per monitorare la situazione.