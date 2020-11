Caso di Covid in una nuova scuola: tamponi a tutta la classe

Il Covid si intrufola in un altro istituto scolastico. A seguito di una positività riscontrata alla scuola primaria di Barbiano, la classe interessata è stata collocata immediatamente in didattica a distanza e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli alunni e insegnanti interessati. Lo screening ha dato tutti esiti negativi, a eccezione di uno, che è risultato peró essere riferito a un contagio familiare e quindi non correlato al precedente caso della classe. In conseguenza di questi esiti l'Ausl ha disposto, in accordo con la scuola, la riattivazione immediata della didattica in presenza per l’intera classe. "Questo caso certifica ancora una volta l’efficacia dei protocolli di sicurezza attivati all’interno della scuola - commenta il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari - che stanno consentendo di garantire la continuità didattica ai nostri ragazzi".