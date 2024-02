Caso Ortazzo-Ortazzino, un presidio a Roma per chiedere di salvare la zona e trasformarla in riserva naturale

Un presidio a Roma presso il Ministero dell’Ambiente per salvare Ortazzo-Ortazzino e chiedere urgentemente l’istituzione di una Riserva Naturale. A organizzarlo sono Italia Nostra sezione di Ravenna, L’Arca Ravenna e Oipa sezione di Ravenna, che spiegano: "Tutto tace sul caso Ortazzo. Tutti tacciono sulle uniche azioni concrete che avrebbero potuto garantire la tutela integrale e duratura dell’area, al di là di ogni trattativa immobiliare e al di là della mancata ed inspiegabile acquisizione al patrimonio pubblico di tutta l’area oltre un anno fa, nonostante i finanziamenti già stanziati e poi tolti dal bilancio comunale. Tali azioni sono la riclassificazione urgente della zona C in zona B (azione di competenza del Parco del Delta, insieme a Regione e a Comune), e l’istituzione di una Riserva Naturale per l’intero comparto, zona C compresa (aziona di competenza del Ministero dell’Ambiente, sentita la Regione). Nulla osta a tali azioni, se non, chiamiamola così, un’inspiegabile “inerzia”, considerando il fatto che da quasi un anno è avvenuta nel silenzio la prima vendita e che a metà marzo potrebbe concretizzarsi, tutta o in parte, una seconda vendita al doppio del prezzo iniziale".

A supporto della riclassificazione le associazioni hanno fornito agli Enti il parere ricevuto dal massimo organo governativo deputato alla ricerca e alla protezione ambientale in Italia, l’Ispra. "Carta straccia. Carta straccia anche l'atto di indirizzo sottoscritto dall’unanimità del Consiglio Comunale per il passaggio della zona C a B il 12 dicembre scorso. Nel frattempo si sventolano le “trattative” per l’acquisto o il tentativo di far valere il diritto di riscatto delle uniche aree che non interessano all’imprenditoria perché inutilizzabili, ovvero la zona protettissima dell’Ortazzino (classificata in zona di Parco A e B) e gli "acquitrini" dell’Ortazzo (zona B). Sui quasi ottanta ettari della zona C (estesi come 80 campi da calcio), quelli posti più vicini alle vie d’accesso e alle nuove lottizzazioni di Lido di Classe, cala il silenzio sul passaggio di mano tra privati ormai prossimo. Il mare intanto erode a vista d’occhio la confinante Riserva “Duna costiera ravennate”, ma nessuno pensa di ingrandire questa Riserva, destinata con tutta probabilità a scomparire, costituendone una “di scorta” a monte nella zona dell’Ortazzo-Ortazzino come appunto propongono le associazioni e conferma Ispra".

Per questo motivo è stato organizzato un presidio a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente, per giovedì 7 marzo. Viaggio con partenza da Ravenna; andata e ritorno in giornata. I partecipanti tenteranno di chiedere un colloquio con i vertici del Ministero, i quali, al pari del Parco, della Regione e del Comune di Ravenna, non hanno inviato alcuna risposta alla pec contenente la richiesta di riclassificazione e di istituzione di una Riserva Naturale sottoscritte da Associazione WWF Ravenna OdV, Enpa – Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, FAI delegazione di Ravenna, Federazione Nazionale Pro Natura, Italia Nostra sezione di Ravenna, L’Arca – Ravenna, Legambiente Emilia-Romagna, Lipu, Oipa - Organizzazione Internazionale Protezione Animali OdV ed UBN - Unione Bolognese Naturalisti. Il tutto nonostante le chiare indicazioni date dall’Europa per la conservazione e l’ampliamento delle aree protette (EU Biodiversity strategy for 2030 (2020), Nature Restoration Law (2023), ecc.). Per informazioni o partecipazione al viaggio chiamare il numero 3349470326 (anche messaggio WA) oppure mandare mail a ravenna@italianostra.org oppure ravenna@oipa.org.