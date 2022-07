Accertato un caso di virus Dengue a Faenza: parte la disinfestazione nelle case

L’Ausl della Romagna ha informato il Comune di Faenza della presenza di un caso di febbre causata dal virus Dengue (e non due come inizialmente comunicato dal Comune) in una persona di ritorno dall'Indonesia e residente nella zona compresa tra le via Lacchini, Bertoni, Buozzi, Ferrari e Firenze. Oltre a questa prima persona, che ha sviluppato la malattia, una seconda persona residente in un'altra zona è attualmente sotto monitoraggio e la sua abitazione è stata sottoposta a disinfestazione, in quanto venuta a contatto con il cittadino che ha sviluppato la malattia.

In base al principio di massima precauzione e secondo quanto previsto dal Piano Regionale, le autorità sanitarie hanno disposto l’attuazione di un intervento straordinario di disinfestazione nelle abitazioni e nelle loro aree esterne della zona interessata. Da venerdì mattina - dopo che il personale della Polizia locale, giovedì sera, ha consegnato gli avvisi ai civici interessati attraverso operatori specializzati della ditta che ha l’appalto - sono partiti gli interventi di disinfestazione articolati in diverse fasi: interventi porta-a-porta nelle aree private, nei giardini e nelle altre aree esterne, con trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione di tutte le piccole raccolte d’acqua in cui le zanzare si possono sviluppare. Sarà indispensabile quindi garantire l'accesso alle aree private.

La seconda fase riguarderà il trattamento adulticida nelle aree pubbliche e nelle aree private confinanti per abbattere le zanzare adulte presenti, con l’utilizzo di

piretroidi. Operazione che verrà effettuata in orario notturno da sabato 16 a lunedì 18 luglio, dalle ore 3 alle ore 6 di mattina. Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali nelle aree esterne. È quindi importante chiudere porte e finestre delle abitazioni, non esporre alimenti e indumenti, coprire gli ortaggi e quanto c’è di commestibile all’esterno.

Per qualsiasi informazione si potranno contattare i seguenti recapiti: Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza tel. 0546691318; URP: tel. 0546691449 - 0546691444. Per qualsiasi chiarimento di carattere sanitario: Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl: tel. 0546602503 - 0544602524.

L'area interessata dalla disinfestazione



Cos'è il virus Dengue e come prevenirlo

La febbre Dengue è una arbovirosi causata da un gruppo di virus, presenti nella maggior parte dei paesi tropicali, trasmessi all’uomo dalla puntura di zanzare infette del genere Aedes, tra cui la zanzara tigre. Si tratta di una malattia infettiva che normalmente ha un decorso benigno con una fase acuta che dura circa una settimana, mentre possono rimanere dolori articolari per alcuni mesi. La terapia è di tipo sintomatico e serve soprattutto a ridurre i dolori.

Per evitare le punture delle zanzare, si raccomanda di adottare alcune semplici misure nelle ore serali e notturne: all'l’aperto indossare indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (con maniche lunghe e pantaloni lunghi); eitare i profumi, le creme e i dopobarba, che attraggono gli insetti. Inoltre applicare repellenti cutanei su tutte le parti scoperte del corpo, compreso il cuoio capelluto se privo di capelli, ripetendo il trattamento perché i prodotti evaporano rapidamente e vengono asportati dal sudore. I repellenti non vanno applicati sulle mucose (labbra e bocca), sugli occhi e sulla cute irritata o ferita. E’ opportuno non utilizzare spray direttamente sul viso, ma applicare il prodotto con le mani.

La durata della protezione dipende dal principio attivo e dalla sua concentrazione. L’uso dei repellenti non va fatto in modo indiscriminato, ma seguendo scrupolosamente le indicazioni e le avvertenze riportate sulla confezione e prestando particolare attenzione per le donne in gravidanza e per i bambini, per i quali devono essere scelti i prodotti indicati in base all’età. I prodotti repellenti possono anche essere spruzzati sui vestiti. Per gli ambienti chiusi schermare finestre e porte-finestre con zanzariere a maglie strette. In alternativa è possibile utilizzare apparecchi elettrici emanatori di insetticidi liquidi o a piastrine oppure zampironi, ma tenendo sempre le finestre aperte. In presenza di zanzare all’interno delle abitazioni si può ricorrere a prodotti in bombolette spray a base di estratto o derivati del piretro, insetticida che si degrada rapidamente soprattutto dopo aerazione dell’ambiente.