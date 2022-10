Casola verso l’Oriani Day: gli artisti selezionati del contest “Alfredo Oriani e la Bicicletta”

Grande successo del contest musicale “Alfredo Oriani e la Bicicletta”. La giuria, coordinata dall’Associazione Rumore di Fondo e dal MEI e guidata da Giordano Sangiorgi, ha selezionato sedici finalisti, provenienti da tutta Italia, tra coloro che hanno presentato un brano originale e inedito dedicato ad Alfredo Oriani e alla Bicicletta. I finalisti: Giorgia Fumarola, Sol Meriggio, Caravan Serraglio, Effenberg, Lorenzo Rizzi, Massimo Donno, Angelo Barraco, Alberto Foà, Ivan Comar, Stefano Cinti, Ivan Iusco, Matteo Cappella, Vima, Gianluigi Tartaull, Boccanegra e Gerardo Tango.

I selezionati, cantautori e band, vedranno decretato il vincitore durante il MEI 25 con eventuali altri segnalati e si esibiranno sabato 15 ottobre - l’Oriani Day - a Casola Valsenio durante la Festa dei Frutti Dimenticati al Museo del Cardello, dopo la Biciclettata Amatoriale a cura della Consulta della Bicicletta - coordinata da Niccolò Bosi, Presidente del Consiglio Comunale di Faenza - e il Convegno “Alfredo Oriani e la Bicicletta” coordinato dai Sindaci di Faenza e Casola Valsenio Massimo Isola e Giorgio Sagrini.

Il contest “Alfredo Oriani e la Bicicletta” è stato promosso dall’Associazione Rumore di Fondo della Casa della Musica di Faenza insieme al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, nell’ambito di “Atmosfere Faentine” - progetto supportato dalla Legge Regionale N. 4 del 2016 della Regione Emilia-Romagna - in collaborazione con Comune di Faenza, Comune di Casola Valsenio, IF - Imola Faenza, Unione Romagna Faentina, Museo del Cardello e Consulta della Bicicletta. La Biciclettata Amatoriale per ricordare Alfredo Oriani si terrà sabato 15 ottobre in collaborazione con diverse associazioni ciclistiche del territorio. Partenza a Faenza dall’Istituto Tecnico Oriani, tappe a Tebano e Riolo Terme e arrivo a Casola Valsenio.