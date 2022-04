Concerto, eventi e manifestazione: il programma dedicato al 77° anniversario della Liberazione

Lunedì 25 aprile 2022, presso il Parco Giulio Cavina, si svolgerà la cerimonia per la celebrazione del 77° Anniversario della Liberazione. Il programma prevede, alle ore 10.00, il concerto del Corpo Bandistico “G. Venturi” di Casola Valsenio, a cui seguirà la benedizione e la deposizione della Corona d’Alloro al Monumento ai Caduti. A seguire, si terranno gli interventi del sindaco del consiglio comunale dei Ragazzi, Alessio Malavolti, del presidente Sezione Anpi di Casola Valsenio Nicholas Nescito, di Dorothee Bulling, consigliera comunale delegata alle relazioni interculturali e del Sindaco Giorgio Sagrini.

Nella mattinata, verrà deposta una corona d’alloro a Monte Battaglia e al cippo di Valsenio in memoria dei caduti per la libertà, Antonio Angioli e Giulio Scalini. Sempre nell’ambito della ricorrenza della Liberazione, mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 20.30, verrà presentato il Volume Istituto Storico Resistenza “Donne: Libere e Protagoniste” con l’autrice Laura Orlandini, a cui farà seguito la proiezione dei videoclip realizzati per il progetto. L’evento si terrà nella Sala G. Spadolini - I Vecchi Magazzini in Via Fondazza.