Casola Valsenio, agricoltori e produttori tornano in piazza con il Mercato del Contadino

Il Comune e la Pro Loco di Casola Valsenio, nel contesto della Festa del Tartufo Primaverile in programma domenica 12 marzo, hanno lanciato agli agricoltori e ai produttori casolani un invito a partecipare al primo Mercato del Contadino Casolano. “Riteniamo – spiegano dall’organizzazione - che questa possa essere un’ottima possibilità di presentare i propri prodotti in un contesto interessante e strutturato. La Festa del Tartufo Primaverile, oltre a proporre lo stand gastronomico di piatti a base di tartufo, proporrà anche spettacoli musicali, intrattenimenti per bambini, mostra fotografica e dimostrazioni pratiche di ricerca del tartufo. Piazza Sasdelli sarà dedicata all’esposizione e vendita del Tartufo e al Mercato del Contadino, mentre le vie del centro faranno da cornice al mercato di prodotti extra comunali”. La partecipazione al Mercato del Contadino Casolano sarà completamente gratuita. La Pro Loco di Casola Valsenio metterà a disposizione tavoli 3m x 1m, ombrelloni e allacciamento elettrico.