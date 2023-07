Casola Valsenio celebra i 200 anni dalla nascita del convento dei padri Cappuccini

Il 1° agosto del 1823 veniva celebrata la prima messa e inaugurato il nuovo convento dei padri Cappuccini voluti dal cardinal Giovanni Soglia Ceroni. I Cappuccini hanno vissuto direttamente ed intensamente la vita del paese fino al 1979, legando strettamente la loro storia a quella di Casola Valsenio. La loro presenza nel paese ha fatto anche si che numerosi giovani casolani entrassero nell’ordine dei Frati Cappuccini. Di questi due sono diventati Vescovi (Matteo Neri e Giuseppe Poli). Per ricordare il lavoro da loro svolto in 156 anni sono in programma diverse attività che dureranno fino al 1° agosto 2024.

La prima attività verrà svolta il giorno dell’anniversario dei 200 anni dalla loro venuta, martedì 1° agosto, ore 18:30, nella Chiesa di S. Francesco, detta “Chiesa dei Frati”, viene officiata la S. Messa in memoria di tutti i frati che hanno operato nel convento. Seguirà un momento di ricordo e un rinfresco nel cortile della Misericordia.